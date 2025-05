Fekete öves kémet és a bebalzsamozott Lenin „kipaterolóját” küldték Zelenszijékkel tárgyalni

Miután Putyin nem vállalta, hogy Isztambulba megy békét keresni - nagy eséllyel megpecsételődhetett a sorsa az isztambuli békecsúcsnak. Donald Trumpot már nem is érdekli annyira, szerinte semmi nem fog történni. Zelenszkij is csalódott, hogy az oroszok egy „kamu-delegációt” küldtek. Pedig keményvonalas putyinisták és fekete öves kémek is akadnak közte.