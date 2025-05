„Ha folytatódik a Bandera-rezsimnek nyújtott katonai segítség, a pufferzóna így nézhet ki” – írta Dmitrij Medvegyev az X csatornáján.

Oroszország korábbi elnöke a bejegyzéshez csatolt egy térképet, amelyen Ukrajna szinte teljes területe – leszámítva a lengyel és szlovák határon lévő keskeny sávot – potenciális „pufferzónaként” volt jelölve. Egy korábbi bejegyzésben az exelnök azt fejtegette, hogy a cél az orosz Belgorod város védelme a nyugati fegyverektől, köztük a brit-francia Storm Shadow cirkálórakétáktól.

Ezeknek a rakétáknak a standard hatótávolsága körülbelül 250 km, de Medvegyev állítása szerint akár 550 km távolságból is eltalálhatják a célpontokat.

„Más szóval, Oroszországnak egy 550 km-es sáv kell, plusz további 70-100 km-es tartalék” – magyarázta Dmitrij Medvegyev.

Az Amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) elemzői kiszámolták, hogy Medvegyev tervét 587 000 négyzetkilométer elfoglalásával lehetne abszolválni.

„Az orosz erők Ukrajnában és Oroszországban átlagosan napi 14,3 négyzetkilométerrel haladtak előre 2025. január 1. és május 24. között.” – írják a legfrissebb ISW elemzésben.

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH