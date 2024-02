Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna mesterséges állam, amelynek kiterjedését Sztálin határozta meg, és a szovjet diktátor döntései révén a második világháború után Magyarországtól is csatoltak el területeket az akkori szovjet tagköztársasághoz, Ukrajnához.

Ezek a területek a mai napig Ukrajnához tartoznak – fejtette ki az orosz elnök a híres amerikai újságírónak, Tucker Carlsonnak, azon kérdésére válaszolva, hogy Magyarország visszakövetelheti-e a tőle elvett területeket és erről Putyin beszélt-e Orbán Viktorral.

Az orosz elnök közölte: soha nem mondta ezt Orbánnak, sőt a téma még fel sem merült tárgyalásaikon.

Viszont tudván, hogy milyen jogsértő volt a sztálini rezsim, felmerülhetnek ilyen követelések, még ha a jog ezt nem is tenné lehetővé. Azt viszont tudom, hogy a Kárpátalján élő magyarok természetesen vissza akarnak kerülni az anyaországhoz

– tette hozzá Putyin.

Az ukrajnai háború ügyében az elnök Kijevet és a kijevi „neonáci junta” mögött álló nyugati hatalmakat tette felelőssé – olvasható a hvg.hu összefoglalójában.

Vlagyimir Putyin azt mondta: az ukránok olyan oroszok, akiket a lengyelek és más európai hatalmak megpróbáltak a maguk képére átalakítani. Azt is állította, a 2014-es ukrajnai forradalom miatt avatkozott be Ukrajnában. Hozzátette: 2022-ben azért robbant ki a konfliktus, mert Ukrajna és nyugati szövetségesei nem tartották be a harcok lezárását célzó minszki megegyezéseket.

A két órás interjút X-en, az egykori Twitteren működő, a Tucker Carlson Networkön (TCN) lehetett követni. Az riporter Donald Trump amerikai elnök bukása után kiesett a republikánus elit kegyeiből, a jobboldali Fox News tudósítóját kirúgták a munkahelyéről.