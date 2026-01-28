Az amerikai elnök bevándorlási taktikája nyugtalanságot kelt a választók körében, és potenciálisan veszélyezteti a republikánusok középtávú kilátásait. A demokraták lehetőséget látnak Trump bevándorlási szigorításának ellenzésében, és céljuk a szavazók mozgósítása – összegezte a Reuters az Egyesült Államokban kialakult helyzetet a minneapolisi események után.

Donald Trump elnök keményvonalas bevándorlási programja kulcsfontosságú tényező volt a 2024-es Fehér Házba való visszatérésében, a közvélemény-kutatások most azt mutatják, hogy egyre több amerikai, köztük a kulcsfontosságú független szavazók is elégedetlenek Trump intézkedéseivel. A republikánusok többsége ugyan továbbra is támogatja Trump tömeges kitoloncolásra irányuló törekvéseit, de egy jelentős kisebbség nyugtalan a szövetségi bevándorlási ügynökök erőszakos fellépése miatt, amelyben egy háromgyermekes anya és egy ápoló is életét vesztette Minneapolisban a napokban.

A Reuters/Ipsos hétfőn közzétett közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak mindössze 39 százaléka helyesli Trump bevándorláspolitikáját, amely a beiktatása óta a legalacsonyabb arány. Míg a republikánus válaszadók 84 százaléka mondta azt, hogy támogatja Trumpot a kérdésben, egyötödük szerint a szövetségi ügynökök „túl messzire mentek” a fellépésükben.

Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője szerint Trump azt szeretné, hogy minden amerikai biztonságban érezze magát a közösségében.

„Ez a vezérelv az oka annak, hogy az elnök megígérte, hogy eltávolítja az országunkból a veszélyes bűnözőket, illegális bevándorlókat” – mondta egy nyilatkozatban.

Egy Fehér Ház-tisztviselő és egy, a tárgyalásokhoz közel álló forrás szerint Trump a hétvégét azzal töltötte, hogy vezető tanácsadóival egyeztetett bevándorlási stratégiájának újrakalibrálásáról. A megbeszéléseken szó esett a Minnesotába telepített ügynökök számának csökkentéséről, valamint a széles körű kitoloncolások szűkítéséről.

A demokrata stratégák közben kitörési lehetőséget látnak pártjuk számára. Michael LaRosa, Joe Biden korábbi munkatársa a Reutersnek elmondta, hogy a demokraták elsöprő ellenállása Trump elnyomásával szemben segíteni fog abban, hogy mind a progresszív, mind a mérsékelt szavazók az urnákhoz járuljanak novemberben.

Scott Rasmussen, közvélemény-kutató szerint „a baloldal abban hibázik ebben a kérdésben, hogy azt hiszi, megnyeri a harcot az illegális bevándorlók támogatásának megszerzéséért, a jobboldal, különösen a MAGA jobboldala abban téved, hogy azt hiszi, mindenki arra szavazott, ami Minneapolisban történik.”