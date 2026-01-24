Súlyos diplomáciai válság robbant ki Olaszország és Svájc között. Róma tiltakozását fejezi ki a svájci igazságszolgáltatásnál Jacques Moretti, a crans-montanai Le Constellation bár tulajdonosának szabadon bocsátását követően, és visszahívja berni olasz nagykövetét. A római miniszterelnöki hivatal közleményben jelentette be ezt.

„Giorgia Meloni miniszterelnök és Antonio Tajani külügyminiszter utasította Gian Lorenzo Cornado svájci olasz nagykövetet, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot Béatrice Pilloud-val, Valais kanton főügyészével, és tolmácsolja neki a kormány és Olaszország mély felháborodását a sioni kényszerintézkedési bíróság azon döntése miatt, hogy Jacques Morettit szabadon engedik, annak ellenére, hogy a bűncselekménye rendkívül súlyos...fennáll a szökés folyamatos veszélye, és az ellene felhozott bizonyítékok további manipulálásának egyértelmű kockázata".

Meloni szavai

„Ezt a szilveszteri tragédia áldozatai emlékének és családjaik megsértésének tartom, akik gyászolják szeretteik elvesztését. Az olasz kormány felelősségre fogja vonni a svájci hatóságokat a történtekért”

– fogalmazott Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

A pénzéhség is hozzájárult sok tizenéves halálához a svájci bárban? Egy törzsvendég a La Repubblicának elmondta: a bérleti díj kifizetéséhez az üzemeltetők megnövelték az asztalok számát a földszinten, és több mint a felére szűkítették a kijárathoz vezető lépcsőt. Egy 14 éves svájci lány a tűzvész legfiatalabb azonosított halottja.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter megjegyzése is kemény volt:

„Ez a cselekedet valódi felháborodást fejez ki a Crans-Montanában gyermekeiket elvesztő családok érzékenységével szemben...Moretti szabadon bocsátása elfogadhatatlan, a nyomozás tele van hiányosságokkal.”

Ki az olasz nagykövet?

A berni hivatalban lévő Gian Lorenzo Cornado irányította a diplomáciai kapcsolatokat és a konzuli segítségnyújtást a 2026 januárjában, a Le Constellation bárban történt tűzvészben tragikusan meghalt fiatal olasz állampolgárok után – számolt be róla az Il Messaggero.

Negyven halott, zárt ajtók, képzetlen személyzet: óvadékért szabadulnának a svájci bár tulajdonosai Négyszázezer svájci frank, mintegy 165 millió forint óvadékot fizetett Jacques és Jessica Moretti, a crans-montanai szilveszteri tűzvész helyszínének tulajdonosai, akiket gyilkossággal, testi sértéssel és gyújtogatással vádolnak. Miközben a bíróság még nem döntött sorsukról, a nyilvánosságra került vallomások új kérdéseket vetnek fel a negyven halálos áldozatot követelő tragédia felelősségéről.