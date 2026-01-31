Leó pápa a napokban készül beköltözni új, egyben végleges otthonába az Apostoli Palota felújított padlásterébe. Az átköltöztetés dátuma ismeretlen, bár a Vatikánban a február 22-i dátumot, Szent Péter székének ünnepnapját tartják valószínűnek.
XIV. Leó néhány változtatást eszközölt a három méteres belmagasságú padlásszobáknál, amelyeket a Vatikánban „Soffittoni”-nak neveznek, és ahol egykor apácák vagy a pápák titkárai laktak.
Leó pápa a közösségi megoldást választotta, ami jellemző egykori ágoston rendi szerzetesi életmódjára, és úgy döntött, hogy ott lakik majd két titkára, a perui Edgar atya és az olasz Marco atya mellett.
Minden szobához saját fürdőszoba tartozik, és ugyanazon az emeleten egy kis konyha is kialakításra került.
A felújítási munkálatok
XIV. Leó megválasztása után azonnal úgy döntött, hogy helyreállítja a hagyományokat a pápák történelmi rezidenciájában is. Már a helyszín személyes megtekintésekor is rájött, hogy tizenkét évnyi karbantartás hiánya alapos felújítást tesz szükségessé.
A hat hónapig tartó munkálatok magában foglalták a tető, az elektromos és vízvezeték-rendszerek felújítását, néhány szoba vízszigetelésének helyreállítását és az omlásveszélyes párkányok rögzítését.
A padlástérben, a vatikáni hírek szerint egy edzőterem is kialakításra kerül néhány géppel, ahogyan azt a pápa egyik testvére korábban az amerikai újságoknak előre jelezte – számolt be róla az Il Messaggero.
