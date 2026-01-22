A davosi Világgazdasági Fórum csütörtöki napjának délelőttjén hivatalosan is megalapította a Béketanácsot Donald Trump több más kormány- és államfővel együtt. Az Index azt írja, a hivatalos aláíráson személyesen jelent meg mások mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Javier Milei, Argentína elnöke és Prabowo Subianto indonéz elnök is.

„Ez egy nagyon izgalmas nap, régóta készülődtünk rá”

– így kezdte beszédét Donald Trump, a Béketanács ötletgazdája és megvalósítója.

Az amerikai elnök szerint bár „mindenki a részese” akar lenni a testületnek, ám az ünnepélyes esemény előtt alig egy órával Yvette Cooper brit külügyminiszter kijelentette, az Egyesült Királyság nem vesz részt a Béketanácsban Vlagyimir Putyin jelenléte miatt. Tony Blair egykori brit miniszterelnök azonban szintén jelen volt az eseményen, de ő csupán a tanács végrehajtó bizottságában kap helyet.

Donald Trump úgy látja, „béke van a Közel-keleten”, ezután megismételte korábbi állításait, miszerint nyolc háborúnak vetett már véget elnökként. „Ez volt az, amiről azt hittem, hogy könnyű lesz, de végül valószínűleg ez lett a legnehezebb” – utalt az orosz-ukrán háborúra.

Ma a világ gazdagabb, biztonságosabb és sokkal békésebb, mint egy évvel ezelőtt volt. (...) Mindenki, aki itt van, egy világsztár

– húzta alá Trump, aki kettesével fogadta az országvezetőket asztalánál, hogy aláírják a chartát. A magyar kormányfő Indonézia államfőjével egyszerre szignózta a dokumentumot.