Az orosz állami média hétfőn közölte, majd gyorsan vissza is vonta azokat a jelentéseket, amelyek a Dnyipro folyó nyugati partjáról történő csapatkivonásról szóltak. A jelentések az orosz védelmi minisztériumot idézték, amely bejelentette, hogy a csapatokat kedvezőbb pozíciókba helyezik át az oroszok által megszállt keleti oldalon – írja a BBC.

A híreket gyorsan visszavonták. Az orosz védelmi minisztérium egy Ukrajnához köthető hamis fiókot okolt a valótlan jelentés közzétételéért.

KIjev azt állította, hogy a bejelentés egy ellene folytatott orosz dezinformációs művelet volt. A hétfői elhamarkodott visszakozásra majdnem pontosan egy évvel azután került sor, hogy az orosz erők kivonták csapataikat a bal partról, többek között Herszon városából. A folyó nagyrészt továbbra is elválasztja az ukrán és az orosz erőket.

A most visszavont jelentésekben a Tass és a RIA-Novosztyi állami hírügynökségek azt közölték, hogy Moszkva átcsoportosította csapatait a Dnyipro folyótól keletre fekvő állásokba, hogy felszabadítsa erőinek egy részét, amelyeket más területeken folytatott támadó műveletekre fog felhasználni.

Ezek a híradások hasonló nyelvezetet tükröztek, mint amilyeneket az orosz visszavonulásokról szóló korábbi bejelentésekben is használtak. A Kreml nem kívánta kommentálni az incidenst, mondván, hogy ez a hadsereg ügye.

Az ukrán erők az elmúlt hetekben fokozták az orosz seregek elleni támadásokat a Dnyipro mentén, amelyek célja, hogy elvágják a szárazföldi folyosót a Krím félszigethez, amelyet Moszkva 2014-ben annektált.

Pénteken Oroszország azt állította, hogy visszavert egy ukrán kísérletet egy partraszállási pont létrehozására, amely jelentős előrelépést jelentett volna.

Az Institute for the Study of War (ISW), egy amerikai agytröszt mégis arról számolt be a múlt héten, hogy az ukrán erők keleti partról való visszaszorítására tett orosz erőfeszítések nem akadályozták meg az ukrán erőket abban, hogy „további személyi és anyagi eszközöket helyezzenek át a folyó keleti partján lévő állásokba”.

