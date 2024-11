Szaúd-Arábia, Katar és Oroszország is élesen bírálta Izrael október végi megtorló csapását Iránban. Teherán visszavágót jelentett be, a Hezbollah hatalmas rakétatűzzel válaszolt. A német kancellár a közel-keleti eszkaláció leállítására szólított fel, és a magyar külügyminiszter is figyelmeztetett. Bővebben >>>