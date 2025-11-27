Hosszú idő után Tokió elveszítette a világ legnépesebb megapolisza címet. A helyét Indonézia fővárosa, Jakarta vette át, az ENSZ jelentése szerint pedig ez várhatóan így is marad, egészen 2050-ig, amikor is Bangladesh fővárosa, Dakka veheti át a címet.

A jelentés alapján 1975-ben még nyolc megavárost tartottak számon, ez 2025-re 33-ra nőtt. A megavárosok nagyrésze Ázsiában található – írja a Sky News.

A jelentést legutóbb 2018-ban készítették el, és újdonságként emelték ki a városi élet drámai növekedését. Viszonyításképpen 1950-ben még csupán a világ népességének 20 százaléka élt városban.

Tokió évtizedeken keresztül volt a világ legnépesebb városa, az elmúlt 25 évben fokozatosan nőtt a népessége, jelenleg mintegy 33,4 millió embernek ad otthont. Ugyanakkor a 2000-es évek óta Jakarta és Dakka lakossága több mint az öt- illetve tízszeresére nőtt.

Jakarta lakossága ma közel 42 millió fő, míg Dakkáé mintegy 37 millió. A bangladeshi főváros a jelentés alapján 2050-re várhatóan az 52,1 millió főt is eléri, ezzel megelőzve Jakartát mintegy 300 ezer fővel.

Az ENSZ prognózisában az áll, hogy Tokió 2050-ig tovább csúszik a rangsorban, egészen a hetedik helyig, és olyan városok is megelőzik őt, mint Sanghaj és Új-Delhi.

A jelentésben az áll, hogy 2050-ig 33-ról 37-re nőhet a megapoliszok száma, Európában pedig a továbbiakban is London, Isztambul és Moszkva maradnak megavárosok. Ebből London lélekszáma szintén 2050-ig mintegy másfél millióval növekedhet.