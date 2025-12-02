A belga hatóságok az EU Külügyi szolgálatánál, valamint a College intézményeiben és magánlakásokban is razziáztak, melynek során letartóztatták Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi vezetőjét, valamint Stefano Sanninót, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselőjét.

A volt uniós külügyi vezető egyike volt annak a három letartóztatottnak, akiket a belga rendőrség egy nagyszabású csalási ügyben vett őrizetbe, amely a bruges-i fiatal diplomaták akadémiájának finanszírozását vizsgálja.

Mogherini 2020 óta a College rektora, 2014 és 2019 között vezette az Európai Külügyi Szolgálatot – számolt be róla az Euractiv.

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy valóban megjelentek a hatóságok az EU külügyi szolgálatánál, ami a korábbi megbízatás idején végzett tevékenységek folyamat lévő vizsgálatának része. Mivel a vizsgálat még folyik, ezért erre tekintettel a Bizottság nem közölt a lappal további információkat.