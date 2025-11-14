Azerbajdzsán tiltakozását fejezte ki az orosz nagykövetnek, miután egy orosz Iszkander rakéta megrongálta az ország kijevi nagykövetségét. Az azerbajdzsáni külügyminisztérium egy közleményben azt nyilatkozta, hogy a rakéta a nagykövetség falának egy részét lerombolta, és súlyos károkat okozott az épületben. Senki sem sérült meg, a minisztérium szóvivője pedig azt mondta, hogy a nagykövetség továbbra is működik.

A Reuters Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök sajtóirodájára hivatkozva azt írta, telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amely során mindketten elítélték az incidenst, Alijev pedig a nemzetközi jog elfogadhatatlan megsértésének nevezte.

A külügyminisztérium emlékeztetett, hogy orosz légicsapások történtek a nagykövetség közelében 2024 januárjában és 2025 augusztusában is, az első egy nagy krátert hagyott a közelben, a második pedig a környező épületekben okozott károkat. Azerbajdzsán harkivi konzulátusát pedig 2022 márciusában érte légicsapás, az idén augusztusban pedig két orosz dróntámadásban megsérültek a személyzet tagjai is és megrongálódott az infrastruktúra az azerbajdzsáni állami vállalat, a SOCAR odesszai régióbeli olajraktárában.

Az orosz nagykövettel folytatott találkozón hangsúlyozták, hogy a diplomáciai képviseletek elleni ilyen támadások elfogadhatatlanok, és felkérték az orosz felet, hogy kezdjen vizsgálatot az ügyben, valamint adjon részletes magyarázatot.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy erői tömeges csapásokat mértek az éjszaka folyamán Ukrajna katonai-ipari létesítményeire és az azokat ellátó energetikai infrastruktúrára.