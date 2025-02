A bizottság egyik tagja szerint a lépés proaktív ellenségeskedésre vall – írja a Euronews.

Donald Trump amerikai elnök a beiktatás napján egy mozdulattal visszavonta Joe Biden elnöki rendeletét, amely újjáélesztette az Elnöki Művészeti és Bölcsészettudományi Bizottságot (PCAH).

A The New York Times szerint ez a lépés Trump első végrehajtási rendeletének volt a része, amely által több mint két tucat irányelv fordult visszájára, köztük a sokszínűséggel kapcsolatosak is.

A bizottságot eredetileg 1982-ben hozták létre Ronald Reagan elnök idején, és az évek során a művészetek, a humán tudományok és a tudományos területek kulcsfiguráinak platformjává vált, ahol kapcsolatba léphettek a politikai döntéshozókkal.

Trumpnak a PCAH-val kapcsolatos álláspontja nem újdonság. Első hivatali ideje alatt feloszlatta a bizottságot, a költségvetési felelősséggel kapcsolatos aggályokra hivatkozva, és azzal érvelt, hogy a bizottság „nem felelős módja az amerikai adóforintok elköltésének”. Ekkor már a bizottság majdnem egésze lemondott már, tiltakozásul a virginiai Charlottesville-ben tartott fehér nacionalista gyűlésre és Trump halálos erőszakra adott válasza miatt.

A 2017-es feloszlatást követően a bizottságot 2022-ben Joe Biden újra létrehozta, majd 2023-ban 31 tagot nevezett ki a PCAH élére, köztük olyan hírességekkel, mint Lady Gaga, George Clooney, Jon Batiste és Shonda Rhimes.

A további kinevezettek között voltak múzeumi kurátorok, akadémikusok, valamint a Nemzeti Művészeti Alapítvány (NEA) és a Smithsonian vezetői. A testület viszonylag szerény éves költségvetéssel működött, amely 2024-ben 335 ezer dollár körül volt, és mindössze hatszor ülésezett, amióta Biden újra alkotta.

Steve Israel volt demokrata párti amerikai képviselő, Biden egyik kinevezettje csalódottságának adott hangot a feloszlatás miatt.

Trump nemcsak kirúgott minket, hanem feloszlatta a tényleges bizottságot is. Ez a művészetekkel és a humán tudományokkal szembeni proaktív ellenségeskedésre utal

– tette hozzá.

A bizottság egyébként befolyásos szerepet játszott a nemzeti kultúrpolitika alakításában, korábbi tagjai között olyan nagy személyek voltak, mint Frank Sinatra és Yo-Yo Ma csellista. Gyakran hídként szolgált a magán- és filantróp szektor és a szövetségi kormányzat között, célja a művészetek, a humán tudományok és a könyvtári szolgáltatások támogatásának erősítése volt.

Bár a PCAH feloszlatása kevés figyelmet kapott Trump más politikai fordulataihoz képest, mégis tükrözi a művészetekben való kormányzati szerepvállalás körüli folyamatos feszültséget. A Fehér Ház nem tett hivatalos bejelentést a feloszlatásról, de valamikor a bizottság honlapját is megszüntették.