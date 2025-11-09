A Telegraph birtokába jutott 19 oldalas jelentés szerint a BBC több súlyos szerkesztői hibát követett el, köztük azt, hogy egy 2021. január 6-án elhangzott Donald Trump beszédet úgy vágtak meg, mintha az voltaképpen a Capitolium ostromára buzdította volna a hallgatóságot.

A dokumentum Izrael-ellenes elfogultságot és a transzneműséggel kapcsolatos viták következetlen kezelését is kifogásolta.

A The Telegraph szerint a BBC várhatóan hétfőn nyilvánosan bocsánatot kér a Trump-beszéd ügyében.

Davie vasárnap délután belső üzenetben közölte kollégáival döntését, amelyet – mint írta – „teljes mértékben” saját elhatározásából hozott meg.

A leköszönő főigazgató ugyanakkor elismerte, hogy a szerkesztési botrány „érthető módon” hozzájárult a döntéshez.

„A BBC sokszor a legjobbjainkat képviseli, de nem vagyunk tökéletesek. Nyitottnak, átláthatónak és elszámoltathatónak kell maradnunk”

– fogalmazott.

A BBC elnöke, Samir Shah „szomorú napnak” nevezte Davie távozását, és kiemelte, hogy a leköszönő vezető két évtizeden át formálta a brit közmédia működését.

„Elkötelezett és inspiráló vezető volt, aki hisz a közszolgálati műsorszórás értékeiben” – mondta Shah, hozzátéve: az igazgatótanács már megkezdte az utód keresését.

A brit kulturális miniszter szerint az ügy rávilágít arra, hogy a BBC szerkesztői normáinak következetességét újra meg kell erősíteni.

„A BBC az egyik legfontosabb nemzeti intézményünk, de a hitelességét csak akkor őrizheti meg, ha a legmagasabb szakmai elvárásoknak felel meg”

– fogalmazott.

A lemondások újabb kihívást jelentenek a BBC számára, amelynek most nemcsak a politikai nyomással, hanem a közönség bizalmának visszaszerzésével is szembe kell néznie.