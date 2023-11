Három gyanúsítottat vettek őrizetbe kedden a spanyolországi Katalóniában a spanyol Néppárt korábbi vezetője ellen elkövetett merénylettel összefüggésben. A támadás összefüggésben állhat az áldozatnak az iráni politikai ellenzékhez fűződő kapcsolatával – írja a Politico.

A spanyol rendőrség két spanyol férfit és egy brit nőt vett őrizetbe az ország déli részén fekvő Lanjaron és Fuengirola városokban. A letartóztatások két héttel azután történtek, hogy Alejo Vidal-Quadrast, aki egyben az Európai Parlament korábbi alelnöke is, fényes nappal Madrid utcáin arcon lőtték.

A lövések következtében Vidal-Quadras állkapcsa két helyen eltört, de a politikus túlélte a támadást, és a kórházban jó úton halad a felépülése a műtéteket követően. A merényletet a spanyol nemzeti bíróság potenciális terrorcselekményként vizsgálja.

Az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsának párizsi székhelyű bizottsága – amely Vidal-Quadrast szövetségesének tekinti – a The Guardian szerint a teheráni kormányt vádolta a támadás miatt. Maga a politikus azt mondta, hogy a merénylet összefüggésben állhat az iráni ellenzékhez fűződő kapcsolataival. Tavaly októberben Teherán szankciókat vezetett be a jobboldali politikus ellen, ami a beutazási tilalmat is magában foglalta.