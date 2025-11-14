Hivatalosan elnézést kért csütörtökön a BBC Donald Trump amerikai elnöktől egyik beszédének manipulált szerkesztéséért. A brit közszolgálati médiatársaság ugyanakkor visszautasította a rágalmazás vádját, amelyre hivatkozva Trump jogi képviselői egymilliárd dolláros kártérítési pert helyeztek kilátásba.

A BBC emellett külön nyilatkozatot is közzétett helyreigazításokat közlő felületén, elismerve, hogy a szerkesztés akaratlanul is azt a benyomást keltette, mintha a Panorama-műsorban az elnök beszédének egyetlen, megszakítás nélküli részét sugározták volna a beszéd különböző részeiből származó kivonatok helyett. Így az a téves képzet keletkezhetett, hogy Trump elnök közvetlenül erőszakcselekmények elkövetését szorgalmazta volna - fogalmaz a BBC helyreigazító közleménye, amely mindezért külön is elnézést kér az amerikai elnöktől.

Ahogy az Economx is beszámolt róla, a múlt héten kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy „békésen és hazafias módon hallassák hangjukat”. Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy „harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok”. A tavalyi Panorama-műsorban azonban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.

A botrányt a The Daily Telegraph hozta nyilvánosságra, miután megszerezte a BBC belső vizsgálatának 19 oldalas jelentését. A dokumentum szerint a műsor két, egymástól távoli mondatot úgy illesztett össze, mintha azok közvetlenül egymás után hangzottak volna el. A lap arról is beszámolt, hogy egy korábbi Newsnight-adás hasonló módszerrel mutatta be Trump beszédét.

A történtek miatt lemondott Tim Davie vezérigazgató és Deborah Turness, a BBC News vezetője. Samir Shah, a kormányzótanács elnöke külön levélben is bocsánatot kért a Fehér Háztól a hibás szerkesztésért.

Trump jogi képviselői közben egymilliárd dolláros kártérítési pert helyeztek kilátásba, arra hivatkozva, hogy a műsor rágalmazó módon mutatta be az elnök szerepét a 2021. január 6-i eseményekben. A BBC azonban közölte: bár sajnálja a szerkesztési hibát, a rágalmazás vádját alaptalannak tartja, és nem fizeti ki a követelt összeget.

A brit közszolgálati médium hangsúlyozta, hogy a történtekből tanulva felülvizsgálja az érintett műsorok szerkesztési gyakorlatait, és folytatja a másik, hasonló ügy kivizsgálását is.