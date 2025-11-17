A BBC elnöke szerint megalapozatlanok azok a rágalmazási vádak, amelyeket Donald Trump amerikai elnök fogalmazott meg a brit közszolgálati médiatársasággal szemben.

Trump a hétvégén bejelentette, hogy „legalább” egymilliárd dollárra szóló kártérítési pert kíván indítani a BBC ellen, hozzátéve, hogy az általa követelt összeg elérheti az 5 milliárd dollárt is. Trump kilátásba helyezte, hogy a keresetet még ezen a héten benyújtja.

Ennek előzményeként a napokban

kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja félrevezető módon, több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Trump 2021 januárjában mondott beszédét,

amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat.

Beszédének csaknem egy órával későbbi részében kérte támogatóitól, hogy "harcoljanak", de ezt is általános értelemben fogalmazta meg, azzal az indokkal, hogy ha nem küzdenek, akkor nem marad hazájuk. A tavalyi Panorama-műsorban azonban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így

az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium elleni fizikai támadásra biztatta támogatóit.

A Panorama-műsor szerkesztésével kapcsolatos botrány miatt múlt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője, Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke pedig személyes levélben fejezte ki sajnálkozását Trump elnöknek a beszédéről szóló beszámoló szerkesztési módja miatt.

Donald Trump azonban a hétvégén a BBC elnökének hivatalos bocsánatkérése ellenére közölte, hogy rágalmazás címén 1-5 milliárd dollár közötti kártérítésre kívánja perelni a BBC-t, miután a brit médiacég elismerte, hogy "csalt".

Samir Shah a BBC alkalmazottainak küldött hétfői körlevelében úgy fogalmazott: "sok mindent leírtak, mondtak és találgattak" a jogi eljárás lehetőségéről, ennek potenciális költségeiről vagy az esetleges peren kívüli rendezésről.

Hangsúlyozta: a BBC teljes mértéken tudatában van annak, hogy milyen kiváltságos helyzetet teremt számára az előfizetési díjakból származó finanszírozás és annak is, hogy meg kell védenie az e díjakat befizető közönségét.

Világosan le akarom szögezni: álláspontunk változatlanul az, hogy nincs alapja egy olyan eljárásnak, amely rágalmazás vádjával indulna, és a BBC elszántan szembeszáll e vádakkal

– áll a médiatársaság elnökének hétfői körüzenetében.

A BBC jogászai hétfőn közölték, hogy még nem érkezett hivatalos megkeresés Trump jogi képviselői részéről az amerikai elnök által kilátásba helyezett kártérítési per ügyében.