Még a gatyánkat is ráfizetjük, de visszafordultunk a szakadék széléről – a bankok foghatják a fejüket

Arra még nem volt példa a hazai lakáshitel piacon, hogy két egymást követő hónapban is 100 milliárd forint feletti piaci lakáshitel kihelyezést teljesítsenek a bankok. A hiteldinamika fenntartása azonban nem lesz egyszerű, ugyanis már most is a nettó átlagbér 30 százalékát költik a családok lakáshitel-törlesztésre.