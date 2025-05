A döntés egységesíti a lakásfinanszírozási gyakorlatot, és könnyebbséget jelenthet azok számára, akik az elérhetőbb árú, korszerűtlenebb ingatlanok piacán keresnek otthont. A CIB Bank volt eddig kivétel, de május 1-től a pénzintézet változtatott a gyakorlatán és elfogadja a legrosszabb, „I” besorolású ingatlanokat hitelcélként.

A bankok jelzáloghitelnél jellemzően arra fektetik a hangsúlyt, hogy az ingatlan igazoltan lakhatásra alkalmas műszaki állapotban legyen, és köthető legyen rá érvényes vagyonbiztosítás.

Ugyanakkor elképzelhető, hogy egyes bankoknál ezekhez a korszerűtlen ingatlanokhoz arányaiban több önerőre van szükség, mint egy jobb besorolásúhoz és persze az is meghatározó lehet, hogy melyik településen van az ingatlan. Ezért elengedhetetlen, hogy a vevők pontosan tisztában legyenek a bankok elvárásaival, és alaposan összehasonlítsák az ajánlatokat

– emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Bár a legrosszabb energetikai besorolású lakások finanszírozhatósága is biztosítottá vált, a pénzügyi rendszer és ezzel összhangban az MNB szabályozása továbbra is ösztönzi az energiahatékony megoldások elterjedését. A 2025. január 1-jén életbe lépett új szabályozás értelmében a legalább 10 évig kamatfixált, zöld célokra felvett jelzáloghiteleknél a hitelfedezeti mutató (HFM) 90 százalékra, míg a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) 60 százalékra emelkedhet, függetlenül a hitelfelvevő jövedelmétől. Ezzel akár 10 százalék önerővel is elérhetők egyes zöld hitelkonstrukciók – igaz, nem minden bank kínálja ugyanolyan feltételekkel ezeket a termékeket.

Bár az MNB már 2025. januárjában megadta a lehetőséget a változtatásra, a bankok eltérő feltételeket szabtak meg, és van olyan pénzintézet is, amelyik egyáltalán nem alkalmazza ezt a megengedőbb szabályozást:

OTP: január 20-tól alkalmazza a kedvezőbb szabályokat zöld ingatlan esetén.

ERSTE: csak akkor alkalmazza a kevésbé szigorú feltételeket, ha a megvásárolt/épített ingatlan az egyetlen fedezet a hitelnél.

K&H: az önerő pontos mértéke mindig egyedi ügyfélminősítés alapján dől el, tehát nem garantált a 10 százalék önerő lehetősége mindenkinek.

MBH: van 10 százalék önerőre lehetőség zöld vásárlásnál, építésnél, és energiamegtakarítási célú felújításnál, de vegyes hitelcéloknál nem (pl. ha rossz besorolásút vennénk és azt újítanánk fel korszerűre ugyanabból a hitelből).

Raiffeisen: 2025. március 1-től alkalmazza a 90 százalék HFM szabályt. Szigorú feltételekhez kötik azonban: a fedezetnek a célingatlannak kell lennie és minimum A+ besorolásúnak, csak társasházi lakásra, csak bizonyos településeken, minimum 20M Ft piaci értékkel, és az adósok együttes nettó jövedelme is minimum 600.000 Ft kell legyen.

UniCredit: 2025. április 1-től elérhető a kedvezőbb feltételekkel igényelhető konstrukció. Csak zöld fedezet és zöld hitelcél esetén lehetséges (vásárlás, építés), de nem felújításra. A 90 százalék HFM maximum, a hitelbiztosítéki érték továbbra is korlátozhatja (pl. alacsonyabb besorolású településen lévő ingatlannál a 90 százalék HFM sem biztos, hogy elérhető).

Bár az MNB megteremtette a jogi keretet a 10 százalék önerős és 60 százalék JTM-es zöld hitelekhez 2025. januártól, ez nem jelenti azt, hogy minden banknál és minden zöld célra automatikusan járnak ezek a kedvezmények. Nagyon alaposan össze kell hasonlítani a bankok konkrét ajánlatait, mert a feltételek (milyen ingatlan, milyen hitelcél, milyen jövedelem) bankonként nagyon eltérőek lehetnek.