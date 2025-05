Miközben a lakáshitel kamatok stagnáltak vagy emelkedtek az elmúlt évben, a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2024 utolsó negyedévében a lakásárak nominálisan 13 százalékkal, reálértéken pedig átlagosan 8,9 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Azonban a hitelezés szempontjából a jövedelemszint a döntő tényező – különösen akkor, ha valaki alacsonyabb kamatú konstrukciót keres.

Csongrádi Richárd, a Banknavigator.hu pénzügyi szakértője azt ajánlja a lakásvásárlóknak, hogy alaposan tájékozódjanak a különböző pénzügyi szolgáltatók lakáshitel-ajánlatairól és hasonlítsák össze a THM-et, a kamatlábat, a futamidőt és a teljes visszafizetendő összeget Jelenleg már legalább havi nettó 600 ezer forintos jövedelem szükséges ahhoz, hogy az ügyfelek viszonylag kedvező – 5,85 százalék körüli – kamattal vehessenek fel hitelt.

A hazai lakáshitelek kamata jellemzően 6–7 százalék között mozog, azonban a bankok közötti erős verseny és egyedi kedvezmények révén egyes konstrukciók már 5,6–5,75 százalékos kamattal is elérhetőek. Ugyanakkor a teljes hiteldíjmutató (THM) továbbra is nagy szórást mutat, 5,8–7,3 százalék között. A hitelképességet nagymértékben meghatározza az igazolt jövedelem. Az átlagos nettó kereset jelenleg 483 900 forint, amellyel egyedülállóként akár 35 millió forint lakáshitel is felvehető 20 éves futamidőre.

Két átlagkereső pedig akár 70 millió forintos hitelösszeghez is hozzájuthat. Ugyanakkor a szabályozás szerint a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a jövedelem 50–60 százalékát, a kamatperiódus hosszától függően!

Még mindig érdemes kihasználni az állami támogatásokat, a CSOK Pluszt vagy a zöld lakáshitelt. A CSOK Plusz akár 50 millió forintos kamattámogatott hitelt is kínál 3 százalékos kamattal, míg az 5 százalékos zöld lakáshitel az energiahatékony otthonok vásárlását segíti – tette hozzá a szakértő.

Bár 2024-ben és az idei év elején is élénk kereslet jellemezte a hazai lakáspiacot, áprilisban megtorpant a lendület: 7 százalékkal kevesebb lakás cserélt gazdát, mint egy évvel korábban.

„A lassulás mögött több tényező állhat” – véli a szakértő. „A tavaszi iskolai szünet, a négynapos hétvégék, valamint a tovább emelkedő lakásárak foghatták vissza a keresletet. Nem kizárt, hogy ez csak átmeneti visszaesés, és a támogatott konstrukciók, a kedvező hitellehetőségek újra mozgásba hozhatják a keresletet. Az ingatlanpiaci elemzők többsége arra számít, hogy a lakásárak Magyarországon 2025-ben tovább emelkednek.”