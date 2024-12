A gyengén muzsikáló 2023-as év után valódi trendfordulót hozott 2024 az ingatlanpiacon. A javuló gazdasági helyzet, a csökkenő kamatkörnyezet és a megújuló otthonteremtési támogatások fokozták a vásárlási kedvet: kétéves csúcsra került idén az ingatlanpiaci kereslet, tranzakciószámokban az előrejelzett 110-130 ezres éves sáv közepe környékén zárja majd az évet a piac, ami hozzávetőlegesen 14 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A jövőre is igényelhető CSOK Plusz és az első lakásukat vásárlókat segítő 10 százalékos önerő lehetősége mellett a kormány által bejelentett 21 pontos Új Gazdaságpolitikai Akcióterv újdonságai, köztük a munkáltatói oldalról kapható, maximum 150 ezer forintos, bérleti díjra és hiteltörlesztésre is használható lakhatási támogatás, az 5 százalékra csökkentett lakásáfa, az önkéntes, 5 százalékos kamatplafon, valamint a munkáshitel lehetősége adhat motivációt az otthonteremtéshez.

Befektetői oldalról a Prémium Magyar Állampapír-kifizetésekből áramló tőke pedig akár plusz 20 ezer tranzakciót is hozhat az ingatlanpiacra 2025-ben.

Kettős fókusz: a keresleti mellett a kínálati oldal is erősödhet

Változik 2025-től a kormányzati lakáspolitika, a kereslet növelése mellett kiterjesztik a fókuszt a kínálati oldal bővítésére is. A Lakhatási Tőkeprogram gazdaságélénkítő hatása mellett gazdagítja majd a jelenlegi korlátozott újlakás-kínálatot, a befektetői érdeklődés fokozódása pedig a használt ingatlanállomány állapotára is jó hatással lehet. A vevői igények a megfizethető, de minél jobb minőségű és energetikailag is korszerű ingatlanok felé tolódtak, így nagy szükség van a használt ingatlanokat modernizáló befektetői tevékenységekre is, akár eladás, akár kiadás útján hasznosítanák a korszerűsítésen átesett ingatlanokat.

10 százalékos hitelpiaci növekedés

Az előzetes várakozásoknál jóval aktívabban teljesített idén a hazai hitelpiac, az év végére az 1300 milliárdot is meghaladhatja a forintalapú, lakáscélú jelzáloghitelek volumene.

A családok sikersztorija volt 2024, hiszen a CSOK Plusz kamattámogatott konstrukció népszerűsége a teljes volumen 25 százalékát fedte le, emellett a közel kétharmadára csökkent kamatszint pedig általánosságban javította a piaci hangulatot.

A jövő évre vonatkozóan a 2024-es teljesítményhez képest további mérsékelt, 10 százalékos emelkedést prognosztizálnak a szakemberek. Az apránként nyilvánosságra kerülő, apróbb, de sokak számára jelentős módosítások a CSOK Pluszt illetően, a Babaváró terén bejelentett kedvezmények, valamint a kilátásba helyezett új intézkedések pontos szabályai még nem teljesen tisztázottak, ezért a részletszabályok biztos, naprakész ismerete és a gördülékeny ügyintézés érdekében a jövő évben is ajánlatos lesz pénzügyi szakértőkhöz fordulni.

10-20 százalékos áremelkedés

A 2024-es év széles kínálattal indult, az év során azonban azon ingatlanok javarésze is új tulajdonosra talált, amelyek állapotuk vagy árazásuk miatt hosszabb időre a piacon ragadtak. A keresleti oldal erősítése mellett ugyan tervben vannak a kínálati oldal növekedését serkentő intézkedések is, félő, hogy a kitartó és várhatóan tovább fokozódó vevői érdeklődéssel nem tud majd lépést tartani a kínálat bővülése, így óhatatlan, hogy az árak ingatlantípustól, állapottól és lokációtól függően kisebb-nagyobb mértékben emelkedésnek induljanak majd. A Duna House szakemberei éves szinten 10-20 százalékos áremelkedéssel kalkulálnak 2025-ben.