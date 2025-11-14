A kivitelezést a Market Építő Zrt., a fejlesztést pedig a Market Asset Management Zrt. valósítja meg a Marriott International együttműködésével, a magyar modern építészet egyik legikonikusabb épületének újjászületését szolgálva.

A most alkalmazott technológia Magyarországon még kevéssé elterjedt, a nemzetközi gyakorlatban azonban építési és bontási folyamatok során egyaránt használatos. A pajzsot egy zsalu-együttes alkotja, amelyet szegmensenként hidraulikus rendszer mozgat, folyamatosan követve a bontás előrehaladását, írja a market.hu.

Ez a megoldás garantálja, hogy a bontási területen belül végzett munkák közben semmilyen szerkezeti elem vagy törmelék ne hullhasson le, így a rendszer a legmagasabb biztonsági szintet biztosítja. Hasonló technológiát korábban a pécsi magasház és a budapesti Vízművek épületének bontásánál is alkalmaztak, a Marriott Residences Budapest esetében azonban a kör alaprajz különleges tervezési és kivitelezési kihívást jelentett a védelmi rendszer kialakításakor.

Kép: Market.hu

A most felhelyezett pajzs három szinten működik: a legfelső szinten zajlik a bontás, az alatta lévő két szinten a szerkezeti rögzítések és a födém aláhúzások kaptak helyet. A rendszer 20 önállóan mozgatható szegmensből áll, amelyek hidraulikus mozgatásukkal dinamikusan követik a bontás ütemét. A munkálatok során kis súlyú, 1–2 tonnás lánctalpas gépeket, robotokat és kézi bontási technológiákat alkalmazunk.

Kép: Market Asset Management

A 2025 nyarán indult, és várhatóan 2027 negyedik negyedévében záruló fejlesztés célja, hogy a Marriott Residences Budapest létrejöttével új fejezet kezdődjön a főváros ingatlanfejlesztésének történetében, miközben megőrizzük a város egyik legjelentősebb építészeti örökségét.