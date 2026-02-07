December közepe óta hiánycikk az úgynevezett esszenciális tremor kezelésére való egyik alapgyógyszer. A gyógyíthatatlan betegségtől mintegy 30 ezren szenvedhetnek Magyarországon. Ennek tünete, egy szimmetrikus kétoldali felső végtagi remegés, ami főleg cselekvéskor jelenik meg, nyugalmi állapotban általában nem jelentkezik – számolt be a 24.hu a hvg.hu cikke alapján.

Van olyan, akinél csak a kézremegés jelenik meg, de egyeseknél ehhez a fej remegése is társul. Ezt csillapította a Huma-Pronol nevű gyógyszer, ezt jelenleg azonban nem lehet kapni.

A lap megkereste a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot – NNGYK –, és azt a választ kapták, hogy a Huma-Pronol forgalmazója a készítményre vonatkozóan bejelentett termékhiány időtartamát 2026. február 20-ig meghosszabbította.

Ennek az oka nem a minőséggel kapcsolatos, hanem elhúzódott az úgynevezett felszabadítási eljárás, amely során a felelős személy értékeli és megállapítja, hogy a termék az előírt gyógyszerminőségnek megfelel-e. A helyettesítő készítmény sem elérhető, bár forgalomba hozatali engedélyét a hatóság nem vonta vissza. Megoldásnak az NNGYK a következőt ajánlotta:

„A hiányhelyzet áthidalására a hatóság gyógyszer-nagykereskedő kérelmére a hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszer beszerzését engedélyezte. Ez a készítmény, a PROPRANOLOL WZF 40 MG TABLETKI (50x) jelenleg is elérhető, a nagykereskedőkön keresztül rendelhető.”

A hvg.hu szerint ugyanakkor ez az üzenet a gyógyszertárakba nem ért át, ugyanis akárhol érdeklődtek, egy helyen sem ajánlották fel, magánemberként pedig nem lehet rendelni nagykereskedőktől. A gyógyszerről 11 fővárosi helyen érdeklődött a lap, ám mindenhol azt közölték, hogy hiánycikk.