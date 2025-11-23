A Nébih tájékoztatása szerint, a hivatal által működtetett országos elektronikus eb adatbázisban rögzített információk alapján közel 900 ezer mikrochippel megjelölt kutyát tartanak Magyarországon. Így nem lehet csodálkozni azon, hogy kifejezetten kutyabarát SUV-val bővítette kínálatát az Omoda és Jaecoo márkák forgalmazója, a Genius Automotive, amely mindössze tíz hónappal az indulást követően, idén augusztusra immár 2,2 százalékos piaci részesedést ért el Magyarországon.

A benzines és tisztán elektromos változatban érkező JAECOO 5-t kifejezetten állatbarát utastérrel szereltek fel. Az ülések antibakteriálisak, karcállóak és könnyen tisztíthatók, a légszűrő rendszer pedig a por és az allergének mellett a szőrszálakat is kiszűri.