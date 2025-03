Trump-hatás? Óriási kaszában a korábbi demokrata-párti milliárdos

Igen „szórakoztatóan” alakult a világ leggazdagabb embereinek vagyona az év eleje óta: elsőre azt gondolhatnánk, hogy azok, akik látványosan beálltak Donald Trump mögé, jól helyezkedtek, és ez majd a vagyonukon is meglátszik majd. Nos, a piac „büntetett”, legalábbis egy sor techmilliárdos több tízmilliárd dollárt bukott év eleje óta, de a rekordot ebben is Elon Musk tartja, pedig őt Trump még a kormányába is bevette. Idén eddig a legnagyobb nyerőben egy 94 éves befektető van, aki a korábbi kampányokban látványosan kiállt a demokratapárti jelöltek mellett.