Szlovákia két déli járásában, a komáromi és dunaszerdahelyi járásban, azokon belül három szarvasmarha-tenyészetben is megerősítették a száj- és körömfájásjárvány előfordulását – jelentette be Richard Takác szlovák mezőgazdasági miniszter. Nagyon komoly és nagyon nagy problémáról van szó – tette hozzá és bejelentette, hogy összeül még ma a nemzeti járványügyi bizottság is.

A tárcavezető bízik benne, hogy az ötven év után először előforduló vírusos fertőzést sikerül megállítani.

Mint mondta, a tenyészetekben, ahol a fertőzés előfordulását megerősítették, a teljes állatállományt meg kell semmisíteni. A fertőzést Medve, Csiliznyárad és Baka község tenyészeteiben mutatták ki. A fertőzés valószínűleg a levegővel terjedt át Magyarországról – jelentette ki Takac

Amint Magyarországon megerősítették a száj- és körömfájás felbukkanását, Szlovákia bevezette az összes óvintézkedést a betegség terjedésének megakadályozása érdekében.

Március elején a magyarországi Kisbajcson ütötte fel a fejét a száj- és körömfájás, néhány kilométerre a szlovák határtól.

Csütörtökön Nagy István, az agrártárca vezetője bejelentette, hogy eredményesek a magyar járványvédelmi intézkedések a száj- és körömfájás vírussal kapcsolatban, ezért az uniós országok feloldhatják a Magyarországgal szembeni behozatali korlátozásokat. Az Európai Bizottság végrehajtási határozata szerint nem alkalmazható jogtalan importtilalom a magyar állategészségügyi helyzet miatt.

Nagy István szerint nincs helye olyan tagállami intézkedéseknek, amelyek korlátozzák az Európai Unió egységes belső piacán az áruk szabad mozgását vagy ellentétesek az állategészségügyi rendelet szabályozásaival. Az EU jóváhagyta azt, hogy a kisbajcsi szarvasmarhatelep, és annak 10 kilométeres körzete korlátozott terület, amelyen uniós jogszabályok által előírt felszámoló és korlátozó intézkedéseket kell végrehajtani. Ez azt is jelenti, hogy ezen a területen kívül a tagállamok nem vezethetnek be korlátozó intézkedéseket hazánkkal szemben, amire a bizottság fel is hívta a figyelmet a határozat megjelenésekor – tette hozzá.

Nagy István kiemelte, ennek alapján minden tagállamnak vissza kell vonnia a korábban nemzeti hatáskörben bevezetett importkorlátozó intézkedéseit.

Magyarország felkészült arra, hogy ha egy másik európai tagállam nem vonja vissza a behozatali korlátozásait, akkor válaszlépésként hasonló intézkedéseket vezessen be – szögezte le az agrártárca vezetője az AM közleménye szerint.

Már 16 országból kitiltották a magyar hús- és tejtermékeket A ragadós száj-és körömfájás felbukkanása óta már 1 4 uniós és EU-n kívüli ország vezetett be óvintézkedéseket és különböző szintű korlátozásokat a magyar hús-, tej- és állatimportra.

Itthon kitették a zárva táblát az állatparkokra, sorra zárnak be az állatkertek a ragadós száj- és körömfájás terjedésének veszélye miatt. A Balaton környékén is több helyszínen vezettek be korlátozásokat.