Nem rettenti el a téli sportok szerelmeseit, ahogy a szánkózókat, kirándulókat sem a fagypont közeli időjárás, sőt: bizonyos mértékű hideg a szakértők szerint jót tesz a síelésnek, a snowboardozásnak, mivel hosszabb ideig tapad a hó, és a fizikai aktivitásnál kisebb az izzadás esélye.

Azonban vannak olyan biztonsági tanácsok a dermesztő hidegben, amiket érdemes követni a gondtalan téli szórakozás érdekében.

Extrém stressz a testnek

Kemény mínuszok, illetve egy-két fokos hőmérséklet idején is alapvető a réteges öltözködés és a sok pihenő a lejtőkön. A Német Síszövetség (DSV) szerint megfelelő ruházattal mínusz tíz Celsius-fokig rutinszerűen lehet síelni, de fontos, hogy eközben a szájat és az orrot sállal vagy símaszkkal védjük. Ez előmelegíti a belélegzett levegőt, mielőtt elérné a légzőrendszert.

Minél inkább süllyed a hőmérséklet, annál fontosabb a kellően meleg és szélálló ruházat, akárcsak az arcvédelem. Ekkor már a gyakoribb szünetek is erősen ajánlottak, még azoknak is, akik edzettek, hogy egyensúlyban maradjon a szervezet energiája, amiből az átlagosnál sokkal több kell ahhoz, hogy a test melegen maradjon. A hideg befolyásolja az izomerőt és az állóképességet – magyarázzák.

Minél hidegebb van, annál fontosabb az óvatosság, mivel a test rendkívül gyorsan lehűlhet. A síelőknek minden körülmények között ügyelni kell a kockázatokra, mert a gyors hőveszteség extrém stresszreakciót válthat ki, ami megterheli a szív- és érrendszert, és rontja a teljesítményt, a koncentrációt.

Fülvédő és fűtött talpbetét

A ruházatra külön kitérnek: a szigetelt és fülvédővel ellátott sisakok melegen tartják a fejet, ami alá érdemes símaszkot húzni, ez az arc és a nyak bőrét védi a fagyástól. Fontos, hogy a kesztyűk legyenek jól szigeteltek és rendelkezzenek megfelelő membránokkal: a belül lévő gyapjú- vagy viszkózszálak megtartják a hőt, de mellé nem árt, ha van külön kézmelegítő is, esetleg fűthető kesztyűvel készülünk, amelyben egészen az ujjak végéig érnek a fűtőelemek.

Már az iskolában megtanultuk, de mi is az a réteges öltözködés? A helyes réteges öltözködéshez funkcionális vagy termo alsóneműt kell húzni, amire egy középső réteg ruha kerüljön – ez tartja a testhőt, miközben lehetővé teszi a nedvesség távozását. Erre a polár anyagból készült felső a legalkalmasabb középső réteg, amire egy kabátból és nadrágból vagy overallból álló viselet való, távol tartva a nedvességet és a hideget. Fontos a szélállóság is, amit ritkán tüntetnek fel a címkéken – viszont a vízoszlop jelölése jó iránymutató: körülbelül 10 ezer millimétertől a síruhák teljesen szélállóak. Az arcon megjelenő fehér foltok pedig már a fagyás korai figyelmeztető jelei: a sportolóknak vízmentes, hideg időjárásra alkalmas krémek és ajakbalzsamok használatát is javasolják, olyan összetevőkkel, mint a shea vaj, a növényi viaszok, a mandulaolaj vagy a napraforgóolaj.

Ugyanilyen fontos a lábvédelem, mivel a hideg lábak nemcsak kellemetlenek, hanem erő- és érzésvesztést okoznak, amitől elveszíthetjük az uralmat a sílécek felett. Ebben segítenek a fűtött talpbetétek, illetve meglepő módon az, ha a síelő leveszi a zokniját. A síszövetség szerint ugyanis a szoros zoknik is hideg lábakhoz vezethetnek – ezért pláne nem ajánlott több párat viselni egymáson.

Végül, a nagyon alacsony hőmérséklet keményebb lejtőket is eredményez, az éles szélek biztosítják a tapadást a hóban. Általános szabály, hogy folyamatos használat esetén a síléceket négynaponta kell élezni, amit a tapasztaltabbak maguk is megtehetnek fenőkővel vagy fenőgumival.