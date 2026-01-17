Egy montanai síközpont szokatlan, de egyre inkább elterjedt megoldással próbálja kezelni a csökkenő hómennyiséget: tisztított szennyvízből készítenek mesterséges havat. A Big Sky Resort évente több mint 166 millió liter tisztított szennyvizet használ fel a hóágyúzáshoz, ezzel csatlakozva azokhoz az üdülőhelyekhez, ahol már Kanadában, Svájcban és Ausztráliában is alkalmazzák ezt a technológiát – írja az Index az Outside Online híre alapján.

A Big Sky Resortnál dolgozó felvonókarbantartó, Daniel Roditis szerint a terv jól időzített kezdeményezés, és megjegyezte, hogy a felhasznált szennyvíz minden teszten megfelelt, és egyáltalán nincsen ürülékszaga és -íze.

Ez utóbbi annak köszönhető, hogy a szennyvíz kiterjedt újrahasznosítási folyamaton megy keresztül.

Már 2012-ben jóváhagyták az újrahasznosított víz ilyen célú felhasználását, ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a sípályákon továbbra is szigorúan tilos üríteni.

A projektnek környezetvédelmi előnyei is vannak: csökkenti az édesvízkészletek terhelését, és segít kezelni a térség szennyvízelhelyezési problémáit. A mesterséges hó tavasszal elolvadva visszajut a helyi ökoszisztémába, táplálja a patakokat és a talajvizet a szárazabb időszakokban.

A Big Sky Resort célja, hogy 2030-ra elérje a zéró szén-dioxid-kibocsátást, amelyhez elengedhetetlen a hatékonyabb hókészítés a klímaváltozás okozta kihívások mellett.