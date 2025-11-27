Pénteken elindítják a négyüléses liftet, amelyről az 1-es pályán lehet majd lecsúszni – közölte közösségi oldalán az eplényi Síaréna Vibe Park.

Az első napi nyitást 10 órára tervezik, és várhatóan 17 óráig lesznek nyitva.

"Addig még vár ránk egy hóágyús éjszaka, mellyel vastagítani szeretnénk a hóréteget és helyenként hiánypótolni" – jelezték.

A későbbiekben a terveik szerint 9-18 óráig tartanak majd nyitva, egészen december 26-ig, amikor változik a nyitvatartás.

A szezon kezdetétől nyitva lesz a kölcsönző és a sípálya melletti étterem is.

Pénteken kedvezménnyel várják az első síelőket: korra, nemre és időtartamra való tekintet nélkül a jegyek ára egységesen 4.444 Ft lesz.

Szombattól pedig az egypályás normál jegyárak lesznek érvényben.