Bírsággal sújthatók azok az otthon startos kiemelést kapott ingatlanfejlesztők, amelyek nem tudják négy év alatt eladni a tervezett lakásokat – erről szól a januárban életbe lépett jogszabály, ami miatt a a BPA Invest Kft. az Alkotmánybírósághoz fordul – közölték a Portfolióval.

A fejlesztők szerint a változás jelentős átszervezésre kényszerítheti őket és akár a tervezett lakásszámok csökkenésével is járhat. Az akár visszamenőleges hatállyal kiróható bírság összege lakásonként 10 millió forint is lehet, de számos egyéb kötelezettséget is rónak a cégekre.

Szegedi fejlesztő kifogásolja a felelősséget

A vállalat, amely Szegeden, a Sancer-tavak, a Kiserdő és a Vadaspark közelében, a Cserepes sor 14–18. szám alatt tervez ingatlanfejlesztést, közölte: elkötelezettek a jogállami megoldások mellett, és kifejezetten azt a passzust támadják, amely a fejlesztőt teszi felelőssé az otthon startos lakások határidőre történő eladásában, a egyes tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatos határidőkben.

Szoros szálak, családi kapcsolatok

Az ügy pikantériája, hogy a szegedi székhelyű vállalkozás vezetőjének, Bényi Szabolcs Tamásnak mostanáig láthatóan kifejezetten jól mentek a dolgai a NER-ben – mutat rá a 444.

Például 2016-ban a megyei közgyűlés kormányzati kapcsolatokért is felelős alelnöke lett, majd bekerült a Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági bizottságába, és a Budapesti Olimpia Bizottság elnökévé választották. A BPA Invest üzemeltetheti az új trieszti kereskedőházat, amire közel százezer eurós állami megbízást kapott, illetve a vállalkozó Agenor Consulting nevű cége érintett a bírósági felszámolói piac újraosztásában. Továbbá, Bényi az üzleti világon túl is több baráti, illetve családi szálon kötődik vagy kötődött a NER-hez.