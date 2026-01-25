Trump már többször kifejezte, hogy erősebb zuhanyzókra vágyik, mert a mostaniakra jellemző az alacsony víznyomás, ami jellegzetes frizurája kezelésekor gyakran okoz problémát, ezért rendelhette el az új szabályokat – fejti ki a Washington Post.

Az „amerikai energia felszabadításaként” elkeresztelt javaslat, azaz a „Zuhanyzótörvény” az AP szerint alapvetően az USA-ban több mint három évtizede érvényben lévő, szövetségi energiatörvényt írja felül.

Zsebbe nyúlhatnak az amerikaiak

A Trump személyes óhaját kiszolgáló, új rendelkezés a korábbi demokratikus kormány által bevezetett, energiatakarékossági intézkedéseket is készül lesöpörni, többek között az „Amerika zuhanyzóinak nagyszerűvé tételére” vonatkozó, 2025-ös végrehajtási rendelet kiterjesztésével.

Ez – egyéb módosítások mellett – országszerte növelné az otthoni fürdőszobákban megengedett vízmennyiséget a zuhanyfejekre vonatkozó szabványok újradefiniálásával, több fúvóka engedélyezésével, illetve például a háztartási készülékek védelmi előírásainak enyhítésével.

A republikánus többségű Képviselőház már benyújtotta a javaslatot, amivel várható, hogy végeredményként jelentősen megnyomja majd az amerikai otthonok közüzemi költségeit.