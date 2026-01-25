Tizenkét európai ország 135 városában összesen 250 szállodát üzemeltet a Revo Hospitality Group, amely 140 vállalatánál – öngondoskodás keretében – csődeljárási kérelmet nyújtott be a Charlottenburgi Kerületi Bíróságon.

Népszerű márkák végveszélyben

A kontinens egyik legnagyobb szállodaüzemeltetője, amely olyan márkák franchise-átvevője, mint a Pullman és a Hyatt, és birtokolja például az InterContinental Hotel Group licencét, az olcsóbb helyektől a luxus kategóriáig mindenféle szállodát üzemeltet a következő márkák alatt:

Holiday Inn

Mövenpick

Accor

IntercityHotel

Hilton Garden Inn

Hyatt Ház

Pullman Mercure

Ibis

Vagabond

Aedenlife

FourSide Hotel

H+ Szállodák

Noha a hálózatüzemeltető fizetésképtelenné vált, az érintett 125 szálloda továbbra is nyitva tart Ausztriában és Németországban, ahol a cég ígérete szerint a működés a megszokott módon folytatódik. A csődvédelem alá vont hotelekben foglalkoztatott, mintegy 5500 alkalmazott fizetését márciusig biztosítani tudják a munkaügyi hivatal támogatásával – számol be a Handelsblatt.

Ez elvileg azt jelenti, hogy a vendégek egyelőre továbbra is foglalhatnak szobákat és megszállhatnak az érintett egységekben, ám kora tavasztól felgyorsul a folyamat, ami létszámleépítéseket is kilátásba helyez.

Mégis hoppon maradhat az utazó Az iparági megfigyelők régóta számítottak a csődeljárásra. A pénzügyi instabilitás várhatóan hatással lesz Európa turizmusára, az utazóknak fel kell készülniük az esetleges fennakadásokra a szobafoglalásokban. A szállodák vezetősége, tulajdonosa megváltozhat, vagy akár időközben bezárhatnak, ezért egyes foglalások elveszhetnek – hívja fel a figyelmet a Travel and Tour World szakportál. Mint írják, a vendégeknek nehézséget okozhat a visszatérítés igénylése, bár a hitelkártya-védelem jogorvoslati lehetőséget biztosíthat, ha a szolgáltatásokat nem teljesítik.

Külföldi befektetőkkel mentenék a helyzetet

A Revo Csoport egy ideje pénzügyi problémákkal küzd a bérek, a bérleti díjak, az energia és az élelmiszerek magasabb költségei miatt, amit az elmúlt évek terjeszkedései és a visszaeső vendégszám súlyosbított.

A cég 2008-ban indult egy lipcsei szállodával, majd 2022-re portfóliója több mint száz szállodát tartalmazott, de az üzemeltetés több mint 260 szállodát érint. Az üzleti jelentések szerint a csoport tavaly körülbelül 1,3 milliárd eurós bevételt ért el, ám 2014 óta nem termelt nyereséget, adóssága közel 20 milliárd euró. Jelenleg azon dolgoznak, hogy nyárig megoldják a válságot, ehhez a vagyonfelügyelők nemzetközi befektetőket keresnek.