Tizenkét európai ország 135 városában összesen 250 szállodát üzemeltet a Revo Hospitality Group, amely 140 vállalatánál – öngondoskodás keretében – csődeljárási kérelmet nyújtott be a Charlottenburgi Kerületi Bíróságon.
Népszerű márkák végveszélyben
A kontinens egyik legnagyobb szállodaüzemeltetője, amely olyan márkák franchise-átvevője, mint a Pullman és a Hyatt, és birtokolja például az InterContinental Hotel Group licencét, az olcsóbb helyektől a luxus kategóriáig mindenféle szállodát üzemeltet a következő márkák alatt:
- Holiday Inn
- Mövenpick
- Accor
- IntercityHotel
- Hilton Garden Inn
- Hyatt Ház
- Pullman Mercure
- Ibis
- Vagabond
- Aedenlife
- FourSide Hotel
- H+ Szállodák
Noha a hálózatüzemeltető fizetésképtelenné vált, az érintett 125 szálloda továbbra is nyitva tart Ausztriában és Németországban, ahol a cég ígérete szerint a működés a megszokott módon folytatódik. A csődvédelem alá vont hotelekben foglalkoztatott, mintegy 5500 alkalmazott fizetését márciusig biztosítani tudják a munkaügyi hivatal támogatásával – számol be a Handelsblatt.
Ez elvileg azt jelenti, hogy a vendégek egyelőre továbbra is foglalhatnak szobákat és megszállhatnak az érintett egységekben, ám kora tavasztól felgyorsul a folyamat, ami létszámleépítéseket is kilátásba helyez.
Mégis hoppon maradhat az utazóAz iparági megfigyelők régóta számítottak a csődeljárásra. A pénzügyi instabilitás várhatóan hatással lesz Európa turizmusára, az utazóknak fel kell készülniük az esetleges fennakadásokra a szobafoglalásokban. A szállodák vezetősége, tulajdonosa megváltozhat, vagy akár időközben bezárhatnak, ezért egyes foglalások elveszhetnek – hívja fel a figyelmet a Travel and Tour World szakportál. Mint írják, a vendégeknek nehézséget okozhat a visszatérítés igénylése, bár a hitelkártya-védelem jogorvoslati lehetőséget biztosíthat, ha a szolgáltatásokat nem teljesítik.
Külföldi befektetőkkel mentenék a helyzetet
A Revo Csoport egy ideje pénzügyi problémákkal küzd a bérek, a bérleti díjak, az energia és az élelmiszerek magasabb költségei miatt, amit az elmúlt évek terjeszkedései és a visszaeső vendégszám súlyosbított.
A cég 2008-ban indult egy lipcsei szállodával, majd 2022-re portfóliója több mint száz szállodát tartalmazott, de az üzemeltetés több mint 260 szállodát érint. Az üzleti jelentések szerint a csoport tavaly körülbelül 1,3 milliárd eurós bevételt ért el, ám 2014 óta nem termelt nyereséget, adóssága közel 20 milliárd euró. Jelenleg azon dolgoznak, hogy nyárig megoldják a válságot, ehhez a vagyonfelügyelők nemzetközi befektetőket keresnek.
