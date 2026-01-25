Szombaton még rengetegen korcsolyáztak, csúszkáltak a Balatonnál, vasárnapra viszont a melegedés miatt már elkezdett vékonyodni a jég, és már nincsen olyan terület a tavon, ahol biztonságosan rá lehetne menni.
Vasárnaptól ezért már tilos a jégre rámenni az egész tó területén
- hívta fel a figyelmet a Balaton Televízió.
Hozzátették, hogy a tiltást megszegők akár 5 ezer-50 ezer forint közötti bírságra is számíthatnak.
De nem csak a Balatonon érvényes a tilalom. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra figyelmeztetett: mindenütt életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre.
Mukics Dániel elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét.
Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a környezetünkben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.
