Szombaton még rengetegen korcsolyáztak, csúszkáltak a Balatonnál, vasárnapra viszont a melegedés miatt már elkezdett vékonyodni a jég, és már nincsen olyan terület a tavon, ahol biztonságosan rá lehetne menni.

Vasárnaptól ezért már tilos a jégre rámenni az egész tó területén

- hívta fel a figyelmet a Balaton Televízió.

Hozzátették, hogy a tiltást megszegők akár 5 ezer-50 ezer forint közötti bírságra is számíthatnak.

De nem csak a Balatonon érvényes a tilalom. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra figyelmeztetett: mindenütt életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre.