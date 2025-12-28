Nem mindegy, Németország melyik részén igyekszik boldogulni valaki: több ezer eurós eltérések vannak a régiók, a pozíciók és a nemek között az átlagos jövedelmekben.

Mindenki döntse el maga, fő nyugati partnerünknél kolbászból van-e a kerítés: friss kimutatások szerint

2025-ben a német átlagkeresetek elérték az évi 51 272 eurót, azaz (mai árfolyamon) a 19 millió 841 ezer 751 forintot. Ez havonta több mint 1,6 milliós fizetést jelent.

A Kununu munkaerőpiaci platform egymillió ember fizetési adatait elemző, reprezentatív összegzése szerint tavalyhoz képest bruttóban 2,1 százalékkal vihettek többet haza a munkavállalók, ami éppen elég volt ahhoz, hogy lépést tartsanak az inflációval, ami éves alapon két százalék körüli.

Akadhat, aki meglepődik: kiderült az is, hogy a német oldalon átlagosan mennyit keresnek azoknál a multicégeknél, amelyek hazánkban is jelen vannak.

Közel hétezer eurós lemaradásban a nők

Mint mindig, az átlagjövedelem nem tükrözi az egyéni élet valóságát, de arra rámutat, hogy jelentős különbségek húzódnak meg például a nemek között. Eszerint a németeknél

a férfiak 53 856 eurót (20,8 millió forintot) kerestek az idén, míg

a nők átlagosan 47 028 eurót (18,1 millió forintot) vihettek haza.

A leszakadás úgy is nagy, hogy százalékban gyorsabban nőtt a nők fizetése, mint a férfiaké, a közel hétezer eurós abszolút eltérés azonban továbbra is szembetűnő.

Megfizetik a tapasztalatot és a pozíciót

Az is számít a német munkaadóknál, hogy az egyes területek szakemberei mekkora tapasztalattal rendelkeznek: a bérek alapján úgy tűnik, megbecsülik a rutint, és nyilván a ranglétra különböző fokain is vannak különbségek. Így például

aki 0-3 év tapasztalattal rendelkezik, körülbelül 44-45 ezer eurót (~17-17,5 milliót) kapott az idén, míg

hat évnél hosszabb gyakorlat után ötezer euróval (csaknem kétmillióval) ugrott meg a pénz,

tíz év felett pedig az átlagbér több mint 59 ezer eurót (~22,8 millió forintot) tett ki.

Érdekes paradoxon, hogy a legnagyobb fizetésemelés gyakran a karrier első néhány évében következik be, míg egy évtized alatt a görbe ellaposodik. Bár tovább nő a kereset, de lassabban, mint a pálya kezdetén – idézi a Ruhr24 a portál elemzését.

Ezzel együtt nem meglepő, hogy a legtöbbet azokban a vezetői feladatkörökben vihetik haza, ahol felügyelik a személyzetet – a nagyobb felelősségért átlagosan ötmillió forinttal fizetnek többet.

Még mindig az iparkörzetek tarolnak

Tartományonként is különböznek az elérhető keresetek. 2025-ben az éves átlag például

Bajorországban 53 634 euró (20,7 millió forint) volt, míg

53 634 euró (20,7 millió forint) volt, míg Berlinben 51 623 euró (közel 20 millió forint),

51 623 euró (közel 20 millió forint), Hamburgban 54 332 euró (több mint 21 millió forint),

54 332 euró (több mint 21 millió forint), Brandenburgban 46 705 euró (~18 millió forint),

46 705 euró (~18 millió forint), Szászországban 43 581-47 832 euró (~16,8-18,5 millió forint),

43 581-47 832 euró (~16,8-18,5 millió forint), Rajna-vidék-Pfalzban 48 327 euró (18,7 millió forint), illetve a

48 327 euró (18,7 millió forint), illetve a Saar-vidéken 47 490 euró (18,3 millió forint),

47 490 euró (18,3 millió forint), Türingiában pedig 44 144 euró (valamivel több mint 17 millió).

Leleplezték a multis fizetéseket

Az is kiderült, hogy mennyit lehet keresni a hazánkban is jelenlévő multinacionális vállalatoknál.

A legjobban fizető munkaadók listájának élén túlnyomórészt technológiai és ipari vállalatok vannak, és például a SAP még a német átlagot is jelentősen meghaladó különbséggel, több mint 34 ezer euróval vezet.

A Németországban legjobban fizető cégek: