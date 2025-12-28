Nem mindegy, Németország melyik részén igyekszik boldogulni valaki: több ezer  eurós eltérések vannak a régiók, a pozíciók és a nemek között az átlagos jövedelmekben.

Mindenki döntse el maga, fő nyugati partnerünknél kolbászból van-e a kerítés: friss kimutatások szerint

2025-ben a német átlagkeresetek elérték az évi 51 272 eurót, azaz (mai árfolyamon) a 19 millió 841 ezer 751 forintot. Ez havonta több mint 1,6 milliós fizetést jelent.

A Kununu munkaerőpiaci platform egymillió ember fizetési adatait elemző, reprezentatív összegzése szerint tavalyhoz képest bruttóban 2,1 százalékkal vihettek többet haza a munkavállalók, ami éppen elég volt ahhoz, hogy lépést tartsanak az inflációval, ami éves alapon két százalék körüli. 

Akadhat, aki meglepődik: kiderült az is, hogy a német oldalon átlagosan mennyit keresnek azoknál a multicégeknél, amelyek hazánkban is jelen vannak. 

Közel hétezer eurós lemaradásban a nők

Mint mindig, az  átlagjövedelem nem tükrözi az egyéni élet valóságát, de arra rámutat, hogy jelentős különbségek húzódnak meg például a nemek között. Eszerint a németeknél 

  • a férfiak 53 856 eurót (20,8 millió forintot) kerestek az idén, míg
  • a nők átlagosan 47 028 eurót (18,1 millió forintot) vihettek haza.

A leszakadás úgy is nagy, hogy százalékban gyorsabban nőtt a nők fizetése, mint a férfiaké, a közel hétezer eurós abszolút eltérés azonban továbbra is szembetűnő.

Megfizetik a tapasztalatot és a pozíciót

Az is számít a német munkaadóknál, hogy az egyes területek szakemberei mekkora tapasztalattal rendelkeznek: a bérek alapján úgy tűnik, megbecsülik a rutint, és nyilván a ranglétra különböző fokain is vannak különbségek. Így például

  • aki 0-3 év tapasztalattal rendelkezik, körülbelül 44-45 ezer eurót (~17-17,5 milliót) kapott az idén, míg
  • hat évnél hosszabb gyakorlat után ötezer euróval (csaknem kétmillióval) ugrott meg a pénz,
  • tíz év felett pedig az átlagbér több mint 59 ezer eurót (~22,8 millió forintot) tett ki.

Érdekes paradoxon, hogy a legnagyobb  fizetésemelés gyakran a  karrier első néhány évében következik be, míg egy évtized alatt a görbe ellaposodik. Bár tovább nő a kereset, de lassabban, mint a pálya kezdetén – idézi a Ruhr24 a portál elemzését.

Ezzel együtt nem meglepő, hogy a legtöbbet azokban a vezetői feladatkörökben vihetik haza, ahol felügyelik a személyzetet – a nagyobb felelősségért átlagosan ötmillió forinttal fizetnek többet.

Még mindig az iparkörzetek tarolnak

Tartományonként is különböznek az elérhető keresetek. 2025-ben az éves átlag például

  • Bajorországban 53 634 euró (20,7 millió forint) volt, míg
  • Berlinben 51 623 euró (közel 20 millió forint),
  • Hamburgban 54 332 euró (több mint 21 millió forint),
  • Brandenburgban 46 705 euró (~18 millió forint),
  • Szászországban 43 581-47 832 euró (~16,8-18,5 millió forint),
  • Rajna-vidék-Pfalzban 48 327 euró (18,7 millió forint), illetve a
  • Saar-vidéken 47 490 euró (18,3 millió forint),
  • Türingiában pedig 44 144 euró (valamivel több mint 17 millió).

Leleplezték a multis fizetéseket

Az is kiderült, hogy mennyit lehet keresni a hazánkban is jelenlévő multinacionális vállalatoknál.

A legjobban fizető munkaadók listájának élén túlnyomórészt technológiai és ipari vállalatok vannak, és például a SAP még a német átlagot is jelentősen meghaladó különbséggel, több mint 34 ezer euróval vezet.

A Németországban legjobban fizető cégek:

  • SAP SE: évi 86 162 eurós átlag (~33,3 millió forint)
  • Airbus: 76 744 euró (~29,7 millió)
  • Continental AG: 75 784 euró (~29,3 millió)
  • ZEISS: 74 054 euró (~28,7 millió)
  • Bosch Csoport: 72 858 euró (~28,2 millió)
  • Volkswagen AG: 72 207 euró (közel 28 millió)
  • Siemens AG: 71 273 euró (~27,6 millió)
  • Schaeffler: 69 179 euró (~26,7 millió)
  • BASF: 68 814 euró (26,63 millió)
  • Bayer: 68 779 euró (~26,62 millió)
  • Deloitte: 68 581 euró (26 és félmillió forint).

Kapcsolódó