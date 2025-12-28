Nem mindegy, Németország melyik részén igyekszik boldogulni valaki: több ezer eurós eltérések vannak a régiók, a pozíciók és a nemek között az átlagos jövedelmekben.
2025-ben a német átlagkeresetek elérték az évi 51 272 eurót, azaz (mai árfolyamon) a 19 millió 841 ezer 751 forintot. Ez havonta több mint 1,6 milliós fizetést jelent.
A Kununu munkaerőpiaci platform egymillió ember fizetési adatait elemző, reprezentatív összegzése szerint tavalyhoz képest bruttóban 2,1 százalékkal vihettek többet haza a munkavállalók, ami éppen elég volt ahhoz, hogy lépést tartsanak az inflációval, ami éves alapon két százalék körüli.
Közel hétezer eurós lemaradásban a nők
Mint mindig, az átlagjövedelem nem tükrözi az egyéni élet valóságát, de arra rámutat, hogy jelentős különbségek húzódnak meg például a nemek között. Eszerint a németeknél
- a férfiak 53 856 eurót (20,8 millió forintot) kerestek az idén, míg
- a nők átlagosan 47 028 eurót (18,1 millió forintot) vihettek haza.
A leszakadás úgy is nagy, hogy százalékban gyorsabban nőtt a nők fizetése, mint a férfiaké, a közel hétezer eurós abszolút eltérés azonban továbbra is szembetűnő.
Megfizetik a tapasztalatot és a pozíciót
Az is számít a német munkaadóknál, hogy az egyes területek szakemberei mekkora tapasztalattal rendelkeznek: a bérek alapján úgy tűnik, megbecsülik a rutint, és nyilván a ranglétra különböző fokain is vannak különbségek. Így például
- aki 0-3 év tapasztalattal rendelkezik, körülbelül 44-45 ezer eurót (~17-17,5 milliót) kapott az idén, míg
- hat évnél hosszabb gyakorlat után ötezer euróval (csaknem kétmillióval) ugrott meg a pénz,
- tíz év felett pedig az átlagbér több mint 59 ezer eurót (~22,8 millió forintot) tett ki.
Érdekes paradoxon, hogy a legnagyobb fizetésemelés gyakran a karrier első néhány évében következik be, míg egy évtized alatt a görbe ellaposodik. Bár tovább nő a kereset, de lassabban, mint a pálya kezdetén – idézi a Ruhr24 a portál elemzését.
Ezzel együtt nem meglepő, hogy a legtöbbet azokban a vezetői feladatkörökben vihetik haza, ahol felügyelik a személyzetet – a nagyobb felelősségért átlagosan ötmillió forinttal fizetnek többet.
Még mindig az iparkörzetek tarolnak
Tartományonként is különböznek az elérhető keresetek. 2025-ben az éves átlag például
- Bajorországban 53 634 euró (20,7 millió forint) volt, míg
- Berlinben 51 623 euró (közel 20 millió forint),
- Hamburgban 54 332 euró (több mint 21 millió forint),
- Brandenburgban 46 705 euró (~18 millió forint),
- Szászországban 43 581-47 832 euró (~16,8-18,5 millió forint),
- Rajna-vidék-Pfalzban 48 327 euró (18,7 millió forint), illetve a
- Saar-vidéken 47 490 euró (18,3 millió forint),
- Türingiában pedig 44 144 euró (valamivel több mint 17 millió).
Leleplezték a multis fizetéseket
Az is kiderült, hogy mennyit lehet keresni a hazánkban is jelenlévő multinacionális vállalatoknál.
A legjobban fizető munkaadók listájának élén túlnyomórészt technológiai és ipari vállalatok vannak, és például a SAP még a német átlagot is jelentősen meghaladó különbséggel, több mint 34 ezer euróval vezet.
A Németországban legjobban fizető cégek:
- SAP SE: évi 86 162 eurós átlag (~33,3 millió forint)
- Airbus: 76 744 euró (~29,7 millió)
- Continental AG: 75 784 euró (~29,3 millió)
- ZEISS: 74 054 euró (~28,7 millió)
- Bosch Csoport: 72 858 euró (~28,2 millió)
- Volkswagen AG: 72 207 euró (közel 28 millió)
- Siemens AG: 71 273 euró (~27,6 millió)
- Schaeffler: 69 179 euró (~26,7 millió)
- BASF: 68 814 euró (26,63 millió)
- Bayer: 68 779 euró (~26,62 millió)
- Deloitte: 68 581 euró (26 és félmillió forint).
