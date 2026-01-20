2025 az Otthon Start Program éve volt, 2026 az Otthon Start Program éve lesz, indította az Otthon Start Expo nyitó előadását Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Ezt azzal egészítette ki, hogy Európa legnagyobb szabású otthonteremtési programjáról beszélünk, amelynek egyedi feltételei (25 éves futamidő, fix 3 százalékos kamat, 10 százalékos önrész) szintén párját ritkítják. A rendszerváltás óta ez a legjelentősebb állami támogatási rendszer, amely a korábbi programok mellett új célcsoportokat, így a fiatal első lakást vásárlókat hozza helyzetbe a lakáspiacon.

Január 17-én a Duna mellett a Bálnában az IndaEvents első alkalommal rendezte meg az expót, ahol az államtitkár előadását zsúfolt ház hallgatta. Nem csak az összes széken ültek, még körben is sorfalat álltak az érdeklődők, sőt, a folyosóról szintén hallgatták az előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket. De az egész napra jellemző volt, hogy folyamatosan ment a diskurzus, ebből is kitűnt, hogy az államtitkár nem tévedett, valóban a társadalom számos rétegét megmozgatja az OSP.

Gyorsaság és szolgáltatások

Később Lánszki Regő országos főépítész, államtitkár is folytatta a kormányzati lakáspolitika elemzését. Mint mondta, jelen esetben a gyorsaság a fontos, vagyis állami stratégia, hogy a lakóprojektek egyre nagyobb hányadát a jelentkezések alapján az OSP-nek megfelelő (minimum 250 lakás, minimum 75 százalék OSP-kompatibilis az árak tekintetében) kiemelt projektté nyilvánítsák. Vagyis minél hamarabb megépüljenek az új otthonok, és fokozatosan nőjön a kínálat.

Lánszki Regő előadása az Economx.hu Otthon Start Program konferenciáján 2026. január 17-én Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Erő Zoltán, Budapest főépítésze viszont a gyorsasággal kapcsolatban néhány kételyét is megosztotta az Otthon Start Expón. Miközben a barnaövezetek rehabilitációját szintén szeretné bevonni a város megújulásába, vérkeringésébe – lásd a Rákosrendezőre kiírt nemzetközi tervpályázat –. de fontosnak tartja a kompakt város eszményét is.

Alapvető érdeke a fővárosnak, folytatta Erő Zoltán, hogy az emberek ne vándoroljanak az agglomerációba, amely megterheli a fővárosi és az országos infrastruktúrát (közlekedés, közművek stb.), hanem Budapest határain belül maradjanak.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mivel az OSP-kompatibilis lakóparkok a 1,5 millió/m2-es árplafon miatt alapvetően a külsőbb kerületekben kerülnek megépítésre, fontos, hogy perspektívában gondolkodjunk, azaz ott legyen infrastruktúra is. Megfelelő elérhetőség, közlekedés, szolgáltatások (üzlet, iskola, óvoda stb.), amelyek a gyorsan épülő új lakónegyedekkel együtt kell, hogy realizálódjanak.

Látványos számok

Mindenesetre az OSP népszerű a fiatalabb célcsoportok körében, amelyet az expón számos adattal illusztráltak. Jelenleg 50 ezer hiteligénylés kapcsolódik az OSP-hez, amelyből 18 ezret már folyósítottak – ez nagyjából 30 ezer embert érint. További pozitív hozadéka a programnak, hogy az éves lakáspiaci adásvételekből korábban 15-20 százalékos arányt képviseltek az első lakást vásárlók, ez a szám most felment 35-40 százalékra.

Eddig 71 projektet küldtek be az Otthon Start Programirodába, hogy az OSP hatálya alá tartozhasson annak minden adminisztrációs könnyítésével együtt. Ez összesen 65 ezer lakást jelent, vagyis óriási számokról beszélhetünk. Az elbírálás során eddig 14 projektet már jóváhagytak mintegy 11 ezer lakásra vonatkozóan.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

További 16 beruházási tervet még vizsgálnak, ami további 9 ezer lakást jelent. Illetve még 15 ezer lakóingatlan építésére vonatkozó tervet néznek át a közeljövőben, így összesen akár 30-35 ezer lakás építését ösztönözhetik gyorsított ütemben.

Azért is égető kérdés a lakásfejlesztés, mert 2024-ben mindössze 13-14 ezer új lakás épült, míg az előrejelzések szerint tavaly 12 ezer új otthont adtak át. Nagyjából 25 ezer újlakás évente már egy jó számnak tűnik, ha a lakásállomány egyszázalékos éves megújulási rátáját vesszük alapul.

Az Otthon Start Expón jelen lévő ingatlanpiaci szakemberek, fejlesztők is megerősítették, hogy az OSP alapvetően az újlakások iránti kereslet növekedését eredményezte. Ezért is volt fontos lépés a kormánytól, hogy tavaly elindította a Lakhatási Tőkeprogramot, amelynek keretén belül 300 milliárd forinttal támogatja a tenderen győztes fejlesztők projektjeit.

Pénzügyi kérdések és hitelek

Számos piacvezető bank és hitelintézet képviseltette magát a rendezvényen, hiszen nem csak a lakáskínálat bővítése kívánatos a feszített lakáspiacon, hanem a finanszírozási lehetőségek is ösztönözhetik az adásvételek számának növekedését. Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ingatlanpiaci elemzésekkel foglalkozó igazgatója elmondta, hogy mindenképpen pozitív folyamat, hogy miközben eddig csak a keresletet ösztönözték az állami támogatási programok, most a kínálat is bővülhet.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az MNB becslése szerint 2025-ben 150 ezres tranzakciószámot regisztrálhattunk az ingatlanpiacon, de ne feledkezzünk meg a 20-25 százalékos áremelkedésről sem, ami túlfűtötte a piacot. A túlértékeltség jelenleg 20 százalék körüli hányadot jelent, amit a kínálat bővülése, illetve ezzel párhuzamosan az árak növekedésének kordában tartása tud érdemben befolyásolni.

A bankrendszer hitelezési képessége a rendszerváltás óta nem látott szinten van, vagyis minden biztosított ahhoz, hogy a nagyobb hitelfelvételi hullámokat is magabiztosan kezelje a magyar pénzügyi szektor. A hitelintézetek szakértői a kerekasztal-beszélgetéseken arról is beszámoltak, hogy óriási a roham, amit igazolnak a Magyar Nemzeti Bank tavalyi őszi hónapokra vonatkozó számai is, de a bankok már felvették a ritmust.

Az is elhangzott az Expón, hogy gyorsan tudnak dönteni a bankok, akár 8-9 nap alatt is, vagyis a kapcsolatfelvételtől kezdve 2-4 hét alatt lezáródhat a hitelfelvétel és a lakásvásárlás teljes folyamata. Az OSP a piaci alapú hitelek kárára villámgyorsan növeli a támogatott hitelek volumenét. 2025 elején még csupán havonta 130–140 milliárd forint lakáshitelt helyeztek ki, addig októberben ugyanez a szám 180–200 milliárd forintra nőtt, aminek nagyjából háromnegyede kötődik az OSP-hez.

Szavazni is lehetett a kedvenc lakóparkunkra

Az Otthon Start Expo egyik különleges színfoltja volt, hogy Az Év Irodája versenyen belül első alkalommal hirdették meg az Év Lakóparkja kategóriát is, ennek apropóján a rendezvényre kilátogatók közül sokan szavaztak is kedvenc lakóparkjukra. Ez is jelzi, hogy a magyar ingatlanfejlesztési piacon hangsúlyeltolódásokat figyelhetünk meg, azaz a kereskedelmi épületek mellett egyre fontosabb szerepet tölt be a beruházok körében a lakásfejlesztés.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az Év Lakóparkját majd március 20-án hirdetik ki az Év Irodája díjátadóján a MOM Sportban. Sőt, ekkor első alkalommal rendezik meg a Lakópark XPO-t is, ahol az érdeklődők több mint 60 lakópark közül válogathatnak. Ezek egy részét tavaly adták át, a többi projektbe pedig 2026-ban és 2027-ben költözhetnek be.

Összességében az OSP nem csak az újlakás-építéseket és az első lakásvásárlókat támogatja, hanem ugyanilyen fontos, hogy az építőipart is helyzetbe hozza, amely a GDP meghatározó részét állítja elő. Ha ugyanis az építőipar gondokkal küzd, akkor az egész nemzetgazdaság érzi annak káros hatásait.