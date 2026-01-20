Az Európai Unió tavaly szeptemberben az orosz olaj hordónkénti árplafonját, a 2022 végén eldöntött 60 dollárról 47,6 dollárra csökkentette, idén február 1-jétől pedig ez hordónként 44,1 dollárra esik.

Orosz szakértők abban bíznak, hogy a korlátozó intézkedés ezúttal sem lesz hatékony. Az orosz olaj tengeri exportja folytatódik. Az orosz olaj árának további korlátozását továbbra is sikeresen ki tudják majd kerülni az árnyék tankerflottán keresztül.

„A kiterjedt árnyékellátási láncok hálózata gyakorlatilag szabad forgalmat garantál az orosz szénhidrogéneknek a piacon. Ezért az orosz olaj árplafonjának csökkentése nem befolyásolja az összmennyiséget...Az árnyékflotta képességei csak növekednek, amely jól mutatja a származási ország feletti ellenőrzés jelenlegi rendszerének teljes hiábavalóságát”

– fogalmazott Pavel Maryshev, az Orosz Gáztársaság szakértői tanácsának tagja az orosz Izvesztyija hírportálnak.

Az ázsiai országok, akik jelenleg az orosz olaj fő fogyasztói, lényegében figyelmen kívül hagyják az EU szankcióit, és olyan áron vásárolják az orosz erőforrásokat, amelyek egyes helyeken jelentősen magasabbak az árplafonnál.

„Oroszország már régóta áttért az Egyesült Arab Emírségeken, Kínán, Malajzián és Szingapúron keresztül történő áruszállításra. Ez kisebb költségeket okoz az árnyákflotta számára, de a képen nem változtat”

– közölte a lappal Ilja Gorbunov, a szamarai KVOiT üzem kereskedelmi igazgatója.

Légifelvétel a Boracay (más néven Pushpa) nevű olajszállító tartályhajóról, amelyről a francia hatóságok azt gyanították, hogy az orosz „árnyékflottához” tartozik, a nyugat-franciaországi Saint-Nazaire kikötőváros partjainál 2025. október 2-án. Kép: Reuters , Stephane Mahe

Amíg Kína és India továbbra is vásárol, a korlátozások már nem tekinthetők hatékony mechanizmusnak az orosz készletek mobilitásának korlátozására, jegyezte meg Maryshev.

Ráadásul az olajszállítások már jelentős árengedménnyel zajlanak. Ez természetesen a jelenlegi legnagyobb orosz olajimportőrök gazdasági érdekeit szolgálja.

„Minél vonzóbbá válik az orosz olaj ára, annál több pénzügyi ösztönzőjük van a harmadik országoknak a vásárlására”

– közölte Jekatyerina Bezsmertnaja, az Orosz Föderáció kormánya alá tartozó Pénzügyi Egyetem Gazdaságtudományi és Üzleti Karának dékánja.

Van még egy szempont: az árplafonok gyakran nem tartanak lépést a tényleges árdinamikával. Például 2025 tavaszán, amikor a plafon hordónként 60 dollár volt, az Ural típusú olaj ára stabilan 52–53 dolláron maradt, ami azt jelenti, hogy „szankciómentes” volt. A szállítmányok mennyisége így több mint 50 százalékkal nőtt. A görög hajótulajdonosok különösen aktívak voltak.

A geopolitikai turbulencia és az orosz exportőrökkel szembeni tavaly őszi amerikai szankciók bevezetése miatt az Ural olaj átlagára a globális piacokon 40 dollár alá esett 2025 decemberében.

Az Ural olaj ára jelenleg hordónként 50–52 dollár között mozog, és a közel-keleti, valamint venezuelai problémák miatt fennáll a veszélye annak, hogy ez az ár még magasabbra emelkedik. Különösen az Ural olaj árát támogathatja a Venezuelából Kínába irányuló olajexport megszűnése.

„A venezuelai konfliktus után az orosz olaj mennyisége Kínában még jobban megnő. Mindeközben az EU rövidlátó energiapolitikája súlyosan károsította a régió iparát, és jelentősen csökkentette a gazdaságilag életképes olaj- és gázszállítók számát”

– mutat rá Maryshev.

Van még egy szempont: az orosz olajkészletek korlátozása érdekében az EU szívesen vásárol finomított olajat Indiától – mindenféle korlátozás nélkül. India lett a tengeri úton szállított orosz olaj legnagyobb vásárlója, miután Moszkva a szankciók miatt az Európai Unióból az ázsiai piacokra irányította át az energiaellátást.

Miután növelte Oroszországtól történő vásárlásait, India 2023-ban a második legnagyobb kőolajtermék-exportőrré vált az Európai Unióba, csak Szaúd-Arábia előzte meg.

2024-ben az indiai üzemanyag-export az EU-ba több mint 70 százalékkal nőtt. A fő exportőrök a jamnagari, vadinari és mangalori finomítók voltak, amelyek többek között orosz olajat dolgoznak fel.

Az EU a közeljövőben szigorítja az Oroszországgal szembeni olajszankciókat. Konkrétan az új, 20. szankciós csomag várhatóan teljes tilalmat tartalmaz az orosz olaj kereskedelmével kapcsolatos szolgáltatásokra. Brüsszel azt is tervezi, hogy fellép a meglévő korlátozások megkerülésével szemben.

Az elemzők szerint a további oroszellenes szankciók felboríthatják a globális olajpiac egyensúlyát. Az olajeladók azonban valószínűleg ismét új közvetítő láncokat fognak keresni – fogalmazott cikkében az orosz Izvesztyija.