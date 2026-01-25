Jelenleg a német fővárosban valamennyi vendéglátóhely este 10 óráig lehet nyitva, ám ez még az idén – a vállalkozások lobbijára és a turisták igényei alapján – megváltozik: Franziska Giffey, Berlin szociáldemokrata gazdasági szenátora hajlik rá, hogy engedélyezze az éttermeknek a hosszított nyitvatartást.

Így 2026 nyarától hétköznapokon este 11 óráig, pénteken, szombaton és az ünnepnapok előtti estéken pedig éjfélig lehet majd a teraszokon, kerthelyiségekben lazítani. Az rbb-Inforadio azon kérdésére, hogy mi lesz a lakosok tiltakozásával az esténként elhúzódó zajos üzemelés miatt, a szenátor azt mondta: kerületenként egyedi szabályozásokra készülnek.

Megszűnik a kamara kivételezett helyzete

Ezzel együtt szigorítanak is: előírják az új állami törvényben, hogy aki vendéglátóhelyet nyitna, nem húzhatja sokáig az időt, négy héten belül köteles lesz lefolytatni az összes hivatalos eljárást. Erre létrehoznak egy egységes, digitális étterem-regisztrációs űrlapot, míg megszüntetik a hazánkban is érvényes kötelező bejelentkezést a területi iparkamaránál, viszont egy átfogó „megbízhatósági ellenőrzést” végeznek majd az új piaci szereplőknél – számol be a Berliner Zeitung.

Az idei évtől már óriási állami gesztust élvezhetnek a német vendéglátósok: a darmstadti kamara tájékoztatása szerint január elsejétől az eddigi 19-ről 7-re csökkent a helyben fogyasztott ételek áfája, egy szintre kerülve az elviteles vagy házhoz szállított rendelések forgalmi adójával. Nemcsak az éttermek, hanem a kávézók, szállodák, pékségek, hentesek, cateringcégek, illetve a bölcsődék, iskolák és kórházak étkeztetésével foglalkozó szolgáltatók is nyertek az áfacsökkentéssel.

Érkezik a mentőcsomag, de a vendég is nagyon hiányzik

A héten Magyarországon is bejelentés érkezett az iparágban: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közölte, hogy egy 5+1 pontos intézkedéscsomag keretében összesen 100 milliárd forintos programmal – adócsökkentéssel, bérkedvezménnyel, kedvezményes hitellel – támogatnák a hazai éttermeket.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ), valamint Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége üdvözölte a működési terhek és a bürokrácia csökkentéséről szóló csomagot.

Ezzel a turizmus GDP-hez való hozzájárulását is segítik, elismerve a vendéglátás gazdasági jelentőségét foglalkoztatóként és a nemzetközi turizmus egyik meghatározó pilléreként – mondta Somlyai Zoltán, az MSZÉSZ elnöke a Turizmus.com-nak. Hozzátette: továbbra is elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet a szakmának, valamint a hosszú távú szabályozás.

„A minőségi vendéglátás kézműves szakma. Sok embert kell foglalkoztatni a beszerzéstől a feldolgozáson át az értékesítésig, ha mindez megvalósul akkor már "csak” vendég kell. A vendéglátás akkor lehet önállóan fenntartható, ha a középosztály anyagilag megerősödik és a diákok, a hétköznapi dolgozó emberek mellett a nyugdíjasok is rendszeresen el tudnak járni a vendéglátás szolgáltatásait igénybe venni” – reagált a miniszteri bejelentésre közösségi oldalán Háber Tamás, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének korábbi elnöke, pécsi vendéglátós szakember.