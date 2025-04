Ausztria évek óta népszerű úti cél a magyar utazók körében, ennek egyik kézenfekvő oka természetesen a földrajzi közelség. Emellett azonban a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások, valamint az osztrák vidék és városok vonzó programkínálata is fontos lehet. Itt kiemelt szerepük lehet a határmenti településeknek, amelyek a magyarok kedvelt pihenőhelyévé is válhatnak a jövőben.

Burgenland: egykori magyar terület, mai turisztikai célpont

A magyarok számára Burgenland különösen ismerős terep, hiszen történelmileg szoros kapcsolat fűzi Magyarországhoz. A tartomány magyar lakossága is jelentős, ezért nem nagyon kell keresni a magyar szót, a legtöbb helyen jó napot kívánnak, nem „grüß Gott”.

Kismarton (Eisenstadt) az Esterházy-kastéllyal és kulturális eseményeivel vonzza a látogatókat, míg Fertő-tó környéke az aktív kikapcsolódás kedvelőinek nyújt lehetőséget.

Lutzmannsburg (vagy ahogy a magyarok ismerhetik, Locsmánd) különösen a családok számára jelent vonzó célpontot, hiszen itt található Ausztria egyik legismertebb élményfürdője, a Sonnentherme.

Az ilyen típusú turisztikai központok hatalmas előnye, hogy az egész család számára kikapcsolódást biztosítanak: a gyerekek számára izgalmas vízi attrakciók, míg a szülők számára wellness- és pihenési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Kikapcsolódás, családi szobák és wellness

A fürdőkomplexum használata több szállodán keresztül is lehetséges, így akkor is, ha a négycsillagos családbarát Hotel Xylophon-ba szállunk meg. A szálloda üzemeltetését átvette az Accent Hotels, amelynek osztrák divíziója is egy újabb színfolttal bővült.

A szálloda Ausztriában, a határtól 1, Bükfürdőtől 20, Soprontól pedig 30 kilométerre található.



A Sonnentherme Lutzmannsburg, Európa vezető baba- és kisgyermekfürdője, közvetlenül elérhető a szállodából egy fűtött, föld alatti összekötő folyosón keresztül és a szállóvendégek korlátanul élvezhetik minden szolgáltatását tartózkodásuk alatt. A fürdő 3 ezer négyzetméteres vízfelülettel, 24 medencével, 18 csúszdával és számos vízi élményelemmel várja a családokat.

A Xylophon egy új irányvonalat képvisel éttermi ajánlatok terén és a legjobb ár-érték arány biztosítása érdekében az eddigi all inclusive ellátást félpanzióval és teljes ellátással váltották fel. Ezt azzal indokolták, hogy a családok számára más tényezők fontosabbak – a lehetőséget azonban így is fenntartották, így ki-ki kedve szerint dönthet a szolgáltatási körről.

A Hotel Xylophon saját állatsimogatóval, játszóházzal és kémiai laborral várja a gyerekes családokat, így nem csak egy egyszerű szállodai szolgáltatást kaphatunk, hanem rengeteg extrát is. Más szállodákkal ellentétben nem animátorok „vigyáznak” a gyerekekre, amíg a szülők kikapcsolódnak, hanem szakképzett pedagógusokra bízhatjuk a kicsiket.

Magyarok az osztrák turizmusban

A határ közelsége miatt sok magyar dönt úgy, hogy egy-egy hétvégi kirándulás erejéig meglátogatja Ausztria turisztikai látványosságait. Az osztrákok általában hosszabb tartózkodást is terveznek, főként a családbarát szolgáltatásokat nyújtó szállodákban és wellnessközpontokban.

„Egyelőre szinte a teljes vendégkörünk osztrák, a magyarok nem igazán jönnek több napra”

– válaszolták lapunk kérdésére. Ezen az arányon a jövőben szeretnének változtatni, és nyitnának a hazai vendégkör felé, hiszen a szolgáltatások egésze elérhető magyarul, szinte az összes alkalmazottjuk beszéli a nyelvet is (jó részük rendszeresen ingázik Magyarország és Ausztria között).

Ausztria ideális úti cél azok számára, akik aktív pihenésre, kulturális élményekre vagy egyszerűen csak minőségi időtöltésre vágynak. A magyar utazóknak így elérhető távolságban vannak magas színvonalú szolgáltatások. Legyen szó egy hétvégi kikapcsolódásról vagy egy hosszabb pihenésről, Ausztria vonzó célpont a magyar turistáknak.

Osztrák vs. magyar turizmus

A turizmusban és a hotelpiacon is látszik a fellendülés szinte az egész világon, az átlagos foglaltság például 70 százalék. Ezt erősen támogatja mind a belföldi, mind a nemzetközi turizmus, valamint a szabadidős látogatások mellett az üzleti utazások száma is növekszik a nemzetközi rendezvények és konferenciák számának emelkedésével párhuzamosan. Bár a foglaltság elmarad a koronavírus-járvány előtti adatoktól, de látszik, hogy a szektor elkezdte a visszaépülést, és remélhetőleg jó úton halad. Magyarország nagyon jól teljesített 2024-ben, 6 százalékos volt a bővülés egy év alatt, így 44,2 millió vendégéjszakát töltöttek el itthon, a vendégek száma pedig 11 százalékkal emelkedett – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

Ezzel szemben Ausztriában 47 millió turista érkezett és mintegy 154 millió vendégéjszakát regisztráltak 2024-ben, mutat rá a Statistik Austria. Az osztrák turizmus legnagyobb vonzereje az Alpok, amely télen a síelés, nyáron pedig a túrázás és kerékpározás szerelmeseit vonzza. Ezzel szemben Magyarország a fürdőkultúrára, a történelmi városokra és a gasztronómiára épít.

Sokan a gasztronómia és borkultúra miatt mennek a szomszédba

Az osztrák konyha sok magyar utazó számára ismerős, hiszen a történelem során számos étel közös gyökerekből táplálkozik. A bécsi szelet, a Sacher-torta vagy éppen a gőzgombóc mind-mind népszerű fogás a turisták körében, azonban figyelnek arra is, hogy a gyermekes családok is megtalálják a számításaikat – egyszerű fogásokkal is rendszeresen készülnek az éttermek.

Burgenland különösen híres borairól, és bár a magyar borászat világszinten is elismert, és bár minőségben nem minden téren vannak előttünk, de az osztrák bormarketing fejlettsége sok tekintetben előrébb jár.

A térség kékfrankosa és zweigeltje méltán népszerű, és a helyi borászatokban rendszeresen tartanak kóstolókat, amelyeket egyre több magyar turista is felfedez és szívesen kóstolgat. A tartomány borgazdasága jelentős, különösen a méretéhez és lakosságszámához viszonyítva: körülbelül 10 ezer borász 16 ezer hektár szőlőből 700 ezer hektoliter bort készít évente.