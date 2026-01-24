Egy, a Politico birtokába jutott dokumentum alapján az Európai Unió és az Egyesült Államok az ukrajnai háború lezárását követően 800 milliárd dollárnyi állami és magánforrást szeretne bevonni az ország újjáépítésébe.

A lap szerint a 18 oldalas dokumentum egy tízéves tervet vázol fel, amelyben garantálják Ukrajna helyreállítását, és gyorsított eljárásban lehet EU-tag. Az Európai Bizottság a csütörtök esti vezetői csúcstalálkozó előtt küldte meg a tervet az uniós fővárosoknak.

A terv a háború utáni időszakra készül, és kulcselőfeltétele a tűzszünet, valaminta biztonsági garanciák megléte. Katonai terveket nem tartalmaz, kizárólag gazdasági-beruházási koncepcióról van szó.

Az EU, az Egyesült Államok és az olyan nemzetközi pénzügyi intézmények, mint az IMF és a Világbank összesen 500 milliárd dollárnyi forrást vállalnának a tervben, amihez az EU további 100 milliárd eurós csomagja jönne hozzá a 2028 utáni hétéves költségvetésből, ami 2027 milliárd eurónyi beruházást nyitna fel, garanciákkal.

Az Egyesült Államok a dedikált U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund létrehozásával, valamint főként kritikus nyersanyagokba, infrastruktúrába, energiába és technológiába irányuló befektetésekkel jelenne meg.

A dokumentum egy tágabb, 20 pontos amerikai közvetítésű béketerv része Kijev és Moszkva között, ennek részeként kerülhet sor a háromoldalú amerikai-ukrán-orosz tárgyalásokra Abu-Dzabiban.