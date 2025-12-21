Beütött a januári depresszió

A január sok ember számára mumus hónapnak számít, hiszen ekkor üti fel a fejét az újévi depresszió. Az Economx új videójában kimentünk az utcára, hogy megkérdezzük, ki és milyen energiákkal vágott bele az új évbe.

Már-már meglepődünk azon, ha valaki kedvenceként említi január havát. Ez az az időszak, amikorra a legtöbb ember a karácsonyi evés-ivás és költekezés után hajlamos légüres térben érezni magát.

A megkérdezettjeink többsége negatívan méltatta a január létezését is. Persze akadtak olyan válaszolók, akik duzzadó mosollyal az arcukon sorolták az új évi terveiket.

Szóba került a személyes boldogság és a globális történések közti egyensúly megtalálása is.