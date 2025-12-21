Beütött a januári depresszió

Faragó Janka, 2026. január 8. Fotó: Economx
Már-már meglepődünk azon, ha valaki kedvenceként említi január havát. Ez az az időszak, amikorra a legtöbb ember a karácsonyi evés-ivás és költekezés után hajlamos légüres térben érezni magát.
A megkérdezettjeink többsége negatívan méltatta a január létezését is. Persze akadtak olyan válaszolók, akik duzzadó mosollyal az arcukon sorolták az új évi terveiket.
Szóba került a személyes boldogság és a globális történések közti egyensúly megtalálása is.
