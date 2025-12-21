céginfó.hu

Beütött a januári depresszió

A január sok ember számára mumus hónapnak számít, hiszen ekkor üti fel a fejét az újévi depresszió. Az Economx új videójában kimentünk az utcára, hogy megkérdezzük, ki és milyen energiákkal vágott bele az új évbe.
Faragó Janka, 2026. január 8. Fotó: Economx

Már-már meglepődünk azon, ha valaki kedvenceként említi január havát. Ez az az időszak, amikorra a legtöbb ember a karácsonyi evés-ivás és költekezés után hajlamos légüres térben érezni magát.

A megkérdezettjeink többsége negatívan méltatta a január létezését is. Persze akadtak olyan válaszolók, akik duzzadó mosollyal az arcukon sorolták az új évi terveiket.

Szóba került a személyes boldogság és a globális történések közti egyensúly megtalálása is.

 

Kövesse az Economx.hu-t!

Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!

További videók

A nyugdíjasok relatív helyzete romlik a 13. és a 14. havi nyugdíj ellenére is

Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok akkor is, amikor a nyugdíjak emelkednek? Erről beszélgettünk Farkas Andrással, a Nyugdíjguruval, aki szerint a probléma messze nem pusztán az inflációról szól. A jelenlegi nyugdíjemelési rendszer szerkezeti okokból termel újra és újra veszteséget, miközben sok nyugdíjas számára egyre nehezebb lépést tartani az alapvető megélhetési költségekkel.
Tieger Endre, 2025. december 31. szerda, 13:00

A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága

Soha nem voltak ilyen fontosak az adataink, a kiberbűnözők több tíz billió dollár értékű adatot szereztek meg tőlünk - mondta Boros Robin, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője az Economx Money Talks Podcastjének legújabb epizódjában. Az adatok átszövik a vállalatok mindennapi tevékenységét, lényegében minden eszköz adatokat termel.
Gáll Csongor, 2025. december 22. hétfő, 08:00

Erre költ a magyar idén karácsonykor

Az ünnepi ajándékozás ma már nem csak szeretet, sokaknak fontos a praktikum, az érték és a használhatóság. Ruhák, kütyük, játékok — de vajon melyik kategória viszi a prímet idén? Erről szól az Economx új videóriportja.
Faragó Janka, 2025. december 21. vasárnap, 08:40
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Beütött a januári depresszió

Beütött a januári depresszió

A január sok ember számára mumus hónapnak számít, hiszen ekkor üti fel a fejét az újévi depresszió. Az Economx új videójában kimentünk az utcára, hogy megkérdezzük, ki és milyen...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2026 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.