A korábbi 34 után mostanra 37 emberrel szemben folyik eljárás az egy éve kirobbant gigantikus áfacsalási ügyben. A gyanúsítottak közül öt főnél költségvetési csalás, míg a többiekkel szemben közokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás, két ember letartóztatásban van – közölte a 444-el a Fővárosi Főügyészség.

A gázmaffia egy lengyel férfi által alapított, több mint száz cégből álló hálózatot takart, ami részben fiktív földgáz-kereskedelmi és egyéb kapcsolódó, fiktív kereskedelmi tevékenységekkel tízmilliárdos nagyságrendben csalhatott adót.

Strómanok, eldobható cégek: haszon az oroszoknál?

A portál egy éve számolt be arról, hogy a ma már felszámolás alatt álló Hetzig Trade Kft. fennállása nagyjából tizennyolc hónapja alatt összesen 1,9 milliárd forintnyi adótartozást halmozott fel a magyar állam felé, ami a pótlékokkal és kamatokkal együtt 2024 végére már közel hatmilliárdra duzzadt.

A bűnhálózat szerteágazó volt, amelyben számos stróman vagy strómannak látszó személy vett részt „eldobható” cégek alapításával, és külföldről áfa nélkül, sokszor csak papíron megvásárolt földgáz adójával trükköztek hazánkban.

A Válasz Online forrásai szerint a gázmaffiából az oroszok húzhattak hasznot – írják, megjegyezve, hogy a jelek szerint a kormány már 2024 őszén tudhatott a hatalmas adócsalásról, ami miatt törvényt is módosítottak.