Nemrég terjedt el egy adat fő nyugati partnerünknél, hogy a Suzuki-vezetők több mint fele 60 év fölötti és (részben) nyugdíjas, ugyanakkor a német Szövetségi Gépjárműközlekedési Hatóság jelentése szerint az idősebbek körében az öt legnépszerűbb márka országosan

a Volkswagen (3 és félmillió tulajdonos),

a Mercedes (2,1 millió),

az Opel (1,4 millió)

a BMW (1,2 millió)

és a Ford (1,1 millió).

A Suzuki a hivatali rangsorban így a 14. helyre került, darabszám alapján negyedmillióan vannak, akik 60+-osan ezt a márkát preferálják, de például a Subarut és a Hondát is hasonlóan sokan vezetik.

Az idősebbek is repesztenek a 911-esben

Ez tehát azt jelenti, hogy a Suzuki rendelkezik a legidősebb ügyfélkörrel Németországban, de közülük a legtöbben a hagyományos hazai gyártmányokat részesítik előnyben.

Meglepetéseket okozott viszont a Porsche: a sportos márka vezetői közül minden negyedik 60 évnél idősebb, akiknél az egyik legnépszerűbb álommodell a 911-es – írja a Ruhr 24.

Összehasonlításképpen: a 30 és 60 év közöttiek körében a Seat, az Audi és a BMW áll a lista élén a német piacon.

Fontosabb a kényelem, mint a technológia

Arra a kérdésre, hogy általában milyen szempontokat tartanak fontosnak autóválasztáskor a nyugdíjasok, a legtöbben a teljesítménnyel szemben inkább a magas üléspozíciót jelölték meg, ami megkönnyíti a be- és kiszállást, illetve a széles kilátást, főleg parkoláskor; továbbá a bonyolult érintőpanelek helyett többek kedvelik a fizikai gombokat a kezelőszervek eléréséhez.

Sokan döntenek a furgonok mellett is, mert jobban lehetővé teszi az egyenes ülést és nagyobb fejteret kínál, emellett megbízhatónak, stabil műszaki állapotúnak tartják ezeket a típusokat.