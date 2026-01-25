Jól állnak a csillagok az Egyesült Arab Emírségek fővárosa fölött, ahol tárgyalóasztalhoz ültek az ukrajnai békéhez vezető úton a vendéglátók, illetve a háborúban álló felek és Amerika képviselői. A szombat este zárult közvetlen tárgyalásokat minden fél sikeresnek értékelte, és ugyan áttörés még nincs, a jövő héten folytatják Abu-Dzabiban.

Most először optimista hangulat köszöntött be Moszkvából is: a TASS orosz állami ügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a tárgyalások előrelépést értek el, és a következő napokban ugyanebben a formátumban folytatódnak.

Moszkvába siettek az amerikai küldöttek

Előzetesen Vlagyimir Putyin orosz elnök már jelezte, hogy hajlandó tárgyalni – közel négy órán át beszélt Moszkvában Donald Trump amerikai elnök küldötteivel, hogy tájékoztassa őket az előkészületekről az amerikai béketerv felülvizsgált változata alapján – számolt be a Berliner Morgenpost.

Az USA tárgyalói és Putyin tanácsadója, Jurij Usakov előnyösnek értékelte a moszkvai találkozót és pozitív következtetésre jutott, miszerint Oroszország a „politikai és diplomáciai csatornákon keresztül elérhető” megoldásban érdekelt.

Putyin nyeregben, dollármilliárdok a szeme előtt

Az orosz vezető hivatalosan nem vett részt a közel-keleti megbeszélésen, de a képviselői folyamatosan tájékoztatták.

Abban a tudatban vezényelte távolról az eseményt, hogy a zsebében volt a megállapodás arról, továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn az amerikai féllel az ukrán kérdésen túl is, főként üzleti ügyekben. Továbbá, feltételként már belengette Trumpnak, hogy oldják fel az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyonra vonatkozó szankciókat.

A barátkozás hátterében az a közös szándék áll, hogy az amerikai vállalatok újra el tudják kezdeni jelentős üzleti tevékenységüket Oroszországgal , amihez szükséges a háború befejezése.

Trump és Putyin először augusztus közepén tárgyalt Ukrajnáról az alaszkai amerikai légibázison Kép: Getty Images , Andrew Harnik

Trump: „Ha nem jutnak megállapodásra, hülyék”

A héten Béketanácsot alapító amerikai elnök nagy várakozással tekint az új fejleményekre.

A Davosból Washingtonba tartó járatán bizalmát fejezte ki, hogy hamarosan tűzszüneti megállapodás születik. Mind az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij , mind Putyin készen áll a békekötésre – mondta, majd kijelentette:

„A megállapodás szükséges. És ha nem sikerül, akkor hülyék.”

Most éppen Zelenszkij az, aki jóval visszafogottabb a várakozásokat illetően, hasonlóan a német kormányhoz, amely üdvözli az USA közvetítését, de kételkedik Moszkva kompromisszumkészségével kapcsolatban – mutat rá a berlini napilapra.

Viszont, amerikai javaslatra van egy halvány remény arra, hogy

mindkét fél meg tud állapodni a légicsapások leállításában.

Ezzel Oroszország felhagyhat az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal , Ukrajna pedig az orosz olajfinomítók és az árnyékflotta tartályhajói elleni támadásokkal.

Még mindig a területvita a kulcskérdés

Továbbra is az a központi téma, hogy mely területeket kellene Ukrajnának átadnia a tűzszünet érdekében. A Donbász sorsa kulcsfontosságú: Putyin változatlanul igényt tart az egész kelet-ukrajnai Donyecki régióra, a kritikus régióval együtt, ami jelenleg is fontos védvonal a további belföldi terjeszkedés ellen.

Egy amerikai javaslat szerint ezt a területet semleges különleges gazdasági övezetté nyilvánítanák, ám Moszkva elutasítja, hogy az orosz katonák visszavonuljanak a frontvonaltól és az ukrán csapatok maradjanak – erről Abu Dzabiban is csak óvatos vita alakulhatott ki.