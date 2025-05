Küszöbön a nyári szezon, hamarosan vakációzni vágyók tömege mozdul ki otthonából. Sokan repülővel indulnak a jól megérdemelt pihenésre, és vannak, akik már a fedélzeten el is kezdik a lazítást. Ám nem mindegy, hogyan.

A repülő is nyilvános közösségi térnek számít, így az írottak mellett ott is be kell tartani az alapvető illemszabályokat

– hívja fel a figyelmet a Femina, amely össze is gyűjtötte, melyek a legfontosabbak.