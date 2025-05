Balatonra néző szállás, milliós fizetés, teljes ellátás - ilyen igényekkel is találkoznak azok a vendéglátók, akik a nyári szezonra keresnek szakképzett munkaerőt.

- Nagyon megváltoztak a munkavállalók igényei, megmondják, mikor és mennyit hajlandóak dolgozni és azt is, mennyi bérért - mesélte Makkos Péter, a fonyódi Makkos Vendéglő tulajdonosa a Somogy vármegyei hírportálnak. Nehezíti szerinte a helyzetet, hogy a szezonális álláshelyeket egyre nehezebb feltölteni. Míg korábban az osztrák síparadicsomokból nyáron hazatérő munkavállalókkal lehetett számolni, ma már a kinti munkaadók is igyekeznek kitolni a szezont és nyárra is programokat szervezni. Így kevesebben jönnek haza, hogy nyáron a Balatonnál dolgozzanak.

– Abszolút irreális irányba mentek el az igények, szinte már nem is tudják, mit kérjenek a jelentkezők, például legyen óránként három cigiszünet, meg masszőr - tette hozzá Németh Tamás balatoni mesterszakács, a balatonboglári Fuel by Full Gas séfje. Mindenki egymilliót akar keresni havonta, de nincs meg a fiatalokban a kötelességtudat, a tisztelet, nem járnak be pontosan dolgozni, hiányzik a tisztaság, a gazdaságosság, az alapvető emberi értékek nem számítanak.

Valóban nem ritka ma már az egymillió forintos szakácsbér a szezonban, mert a jókat megfizetik. Ám nem mindenki jó, csak ezt nem ismerik be: sztárnak hiszi magát mindenki

- fogalmazott.

Hasonlóan látja Szikra Gabriella, a fonyódi Konyhám 365 séfje is, aki szerint nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találni, tudás nincs, de mindenki azt hallja, hogy jól lehet keresni a vendéglátásban, ezért brutális béreket várnak el.

– Olyan mértékű órabéreket kérnek, ami nem fér bele az üzlet működésébe. Most azt hallom, hogy az alap napi órabér 3-3500, de legalább 40-50 ezer forintot akarnak a jelentkezők egy napra, plusz szállást.

Egy dolgot felejtenek el: tényleg jól lehet keresni, de sokat is kell érte dolgozni. Aki családot és szabad hétvégét szeretne, az más jellegű munkát keressen. A Balatonon két hónapot kell nagyon dolgozni, de úgy nehéz, ha idejön egy munkavállaló, akinek még tudása sincsen, de mindent meg akar kapni.

, a siófoki CE Plaza Hotel tulajdonosa szerint az irreális bérigények elsősorban a szezonális helyeken merülnek fel. A nyári szezon elején meg is indul egy elszívó hatás az állandóan nyitva tartó vendéglátóktól, de nagy átlagban a szezonális helyek azért nem tudnak versenyezni az éves helyekkel.

Az ugyanis nagy bizonytalansági faktor, hogy csak egy szezonra, maximum három hónapra hívják el a dolgozókat. Hiába magas a fizetés, ez nem ellensúlyozza a bizonytalanságot, hogy ősztől tavaszig nincs munka.

Ők egyébként egész évben üzemelő helyként igyekeznek azzal is maradásra ösztönözni a dolgozóikat, hogy az éves prémiumokat a nyár végén fizetik ki a munkatársaiknak.