A Pokémon Go sikerjáték mögött álló Niantic cég tárgyalásokat folytat arról, hogy eladja videojáték üzletágát a szaúd-arábiai tulajdonú Scopely részére - értesült a Bloomberg.

Az üzletet a következő hetekben jelenthetik be. A portál forrásai szerint

az üzletág körülbelül 3,5 milliárd dollárért cserélhet gazdát. A megállapodás a Pokémon mellett más mobiljátékokat is érintene.

A Pokémon Go-t 2016-ban dobta piacra a Niantic, a játék világszerte igen gyorsan népszerűvé vált. A cég azonban később nem tudta megismételni az átütő sikert, ezért 2022-ben és 2023-ban leépítésekre kényszerült és több fejlesztését is leállította. Ezek közé tartozott például a Harry Potter: Wizards Unite című játék is.

A Niantic és a Scopely képviselői egyelőre nem kívánták kommentálni az eladásról szóló híreket.

A Niantic 2015-ben vált ki az Alphabet által alapított Google-ből. Vezérigazgatója és alapítója, John Hanke műholdas térképezéssel foglalkozott, mielőtt a Google Geo termékrészlegét vezette. Innen ered a Pokémon Go ötlete is: ebben arra ösztönzik a játékosokat, hogy egy interaktív térkép segítségével járják körbe a környéküket, hogy megtalálják a Nintendo népszerű karaktereit.

A játék a vállalat szerint minden idők legtöbbet letöltött és legtöbb bevételt hozó kiterjesztett valóság alkalmazásává vált.

A San Franciscó-i székhelyű cég egyébként más termékeket is gyárt, többek között olyan eszközöket, amelyek segítségével valós helyszínek 3D-s szkennelését és megosztását lehet elvégezni.

A Scopely mobiljáték-gyártót pedig két évvel ezelőtt 4,9 milliárd dollárért vásárolta fel a Savvy Games, a szaúd-arábiai állami befektetési alap leányvállalata.