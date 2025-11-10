Kigyulladt két szauna Budaörsön egy sportközpontban vasárnap este, 350 embernek kellett elhagynia az épületet – közölte az Index.

Az incidens miatt félbeszakadt a Budai Farkasok-Budakalász férfi kézilabda NB I-es mérkőzés, személyi sérülés nem történt.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Hársfa utcai épületben 15 négyzetméter égett, amelyet a tűzoltók két vízsugárral eloltottak.

A Budai Farkasok – Rév közösségi oldalán jelezték, az eset meccs közben történt. A mérkőzés 37. percében megszólalt a tűzjelző. Az incidens miatt félbeszakadt a Budai Farkasok-Budakalász férfi kézilabda NB1-es meccs, ekkor 19-16-ra vezettek a Farkasok.

A csapatok közös döntése alapján a mérkőzést vasárnap már nem folytatták, egy később kijelölt időpontban játsszák majd le,

amelyről a szurkolókat is tájékoztatni fogják. A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt.