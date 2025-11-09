A helyi média jelentése szerint az Európai Unió által szankciók hatálya alá tartozó dagesztáni Kizljar Elektromechanikus Gyár alkalmazottait szállító helikopter lezuhant egy Kaszpi-tengernél található faluban, öt ember halálát okozva.

A Ka-226-os helikopter megpróbál leszállni egy tengerparton, amikor a farkával a földbe ütközött, aminek következtében a farokrotor letört. A pilóta ezután megpróbál elrepülni, mielőtt elveszíti az irányítást a helikopter felett, és a föld felé zuhant.

A Kyiv Independent szerint a helikopter ezután egy lakóépületnek csapódott a Kaszpi-tenger partján fekvő Achi-Su falu közelében, mintegy 200 kilométerre a Kizlyar üzemtől.

A balesetet „műszaki hiba” okozta, jelentette a Nexta kelet-európai hírcsatorna. Nincs gyanú bűncselekményre.

A kizljari üzemet az EU 2024-ben szankciókkal sújtotta, mivel az orosz hadsereg által használt repülőgép-felszereléseket gyártott.

A halottak között volt Achalo Magomedov, az építési és szállítási támogatásért felelős vezérigazgató-helyettes is, az üzem Telegram csatornája szerint.

A Kyiv Independent beszámolója szerint további három magas beosztású alkalmazott és a helikopter fedélzeti szerelője is meghalt. Két másik ember megsérült.

A cég DZ-UM zárat – egyfajta bombatartót – gyárt az SU-25 vadászgépekhez, amelyeket az orosz hadsereg széles körben használ Ukrajna megtámadására – írta meg a The Telegraph.