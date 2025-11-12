Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent – közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebookon szerdán reggel.

Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta:

a januárig visszamenőleges összeget egyben kapják meg most novemberben az idősek.

Kiemelte: a kormány, ahogy minden évben, idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, ezért "novemberben az éves tényleges inflációhoz igazítjuk a nyugdíjakat", kiegészítve az év eleji előre becsült infláción alapuló emelést.

És ez nem minden, a nyugdíjasok a következő hónapokban is további emelésekre számíthatnak - fogalmazott, hozzátéve, hogy

decemberben már a kiegészített nyugdíj érkezik, januárban az újabb év eleji 3,6 százalékos emelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

A politikus hangsúlyozta, hogy a kormány döntött arról is, hogy januártól több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.