Az összes plusz juttatás ellenére az Európai Unióban Magyarország költi a legkevesebbet a nyugdíjasaira (a GDP 7,45 százalékát az uniós 10,9 százalékos átlaggal szemben) – írja Farkas András nyugdíjszakértő. A Nyugdíjguru.hu alapítója rámutat, a jövő áprilisi országgyűlési választásokig szinte minden hónapban érkezik plusz juttatás az idős embereknek:

október 15-ig már megkapták az élelmiszer-utalványt (összesen cca. 80 milliárd forint pluszt jelentett a nyugdíjasoknak),

(összesen cca. 80 milliárd forint pluszt jelentett a nyugdíjasoknak), novemberben a nyugdíjjal együtt érkezik az 1,6 százalékos visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció , és a novemberi nyugdíj már 1,6 százalékkal emelt összegben jön, mert 4,8 százalékra várják az éves inflációt, vagyis a 2025. januári 3,2 százalékos emelést 1,6 százalékkal kell kiegészíteni.

a decemberi nyugdíj is 1,6 százalékkal emelt összegben jön ,

, 2026 januárjában újabb emelés várhatóan 3,6 százalékos mértékben - a 2026-ra szóló költségvetési törvényben jelzett 3,6 százalékos inflációnak megfelelően 3,6 százalékkal kell emelni. (ez várhatóan összesen cca. 250 milliárd forint plusz)

- a 2026-ra szóló költségvetési törvényben jelzett 3,6 százalékos inflációnak megfelelően 3,6 százalékkal kell emelni. (ez várhatóan összesen cca. 250 milliárd forint plusz) 2026. februárban jön a jövő évi 13. havi nyugdíj , aki 2025. december 31-én már nyugdíjas lesz és 2026. februárjában is folyósítják majd a részére a nyugdíját, az 2026. februárjában a nyugdíja mellé az azzal azonos összegű 13. havi nyugdíjra is jogosult (ennek összege megegyezik a februári nyugdíj összegével, összesen cca. 600 milliárd forint plusz)

és 2026. márciusban érkezhet az újdonság, a 14. havi nyugdíj vagy annak egy még nem meghatározott részlete (például egy vagy kétheti nyugdíj, a juttatás összköltsége cca. 600 milliárd forint, egyheti kifizetés esetén 150 milliárd forint).

2026. áprilisban már nincs újabb juttatás, akkor van a szavazás...– teszi hozzá Farkas András.

A választásokig így összesen cca. 1185 – 1635 milliárd forint plusz juttatást kapnak a nyugdíjasok – hogy miből van erre fedezet, és később hogyan fizeti meg az egész társadalom a választások előtti plusz juttatások és kedvezmények árát, az más kérdés, az már a választások után felálló kormányzat gondja lesz.

A fentiekben felvillantott juttatások közel fele azonnal visszaáramlik a költségvetésbe.

A nyugdíjasok többsége kénytelen elkölteni a nyugdíját vagy a kapott utalványt élelmiszerre, gyógyszerre, energiára, szolgáltatásokra, amelyeket terhel az áfa és adott esetben egy sor egyéb adónem. A nyugdíjasok javára biztosított juttatások révén gyakorlatilag késleltetés nélkül növelhető a kereslet, vagyis a fogyasztás-vezérelte gazdasági növekedés a nyugdíjas fogyasztás révén fokozható.